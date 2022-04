Claudia Sheinbaum lanza estrategia Constructores de Paz en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha este miércoles la estrategia Constructores de Paz, con la que brigadas recorrerán colonias con mayor índice delictivo para alejar a los jóvenes de la violencia..

No hay nada más hermoso que decirle a un joven: deja la delincuencia, deja la violencia, se te está ofreciendo una oportunidad de vida, señaló la jefa de Gobierno, quien llamó a construir la paz en la capital del país.

Sheinbaum encabezó la presentación del Programa Constructores de Paz en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la que estuvo acompañada de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez.

"Pusimos en marcha la estrategia #ConstructoresDePaz, con la que visitaremos las zonas con mayor índice delictivo para evitar que jóvenes sean reclutados por el crimen y mantener comunidades pacíficas y solidarias", apuntó la titular de la SSPC.

En su mensaje, Sheinbaum destacó la trayectoria de Rosa Icela Rodríguez junto al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, a quien le ha tocado encabezar grandes logros del gobierno de México, como el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La alcaldesa de la Ciudad de México mencionó que se siente muy contenta porque el programa Jóvenes Construyendo el futuro es quizás de los más humanos que encabeza el presidente López Obrador.

"Nos tenemos que preguntar por qué un joven delinque, cómo es que un joven, una joven, se acerca a una banda criminal, por qué una persona de 15 años, a veces de 14, de 16, de 18, de 20 toma una decisión en su vida, porque finalmente es una decisión, de en vez de ir a la escuela o tener un trabajo, pues acercarse a un grupo delictivo".

Argumentó que primero tiene que ver con la carencia de derechos, porque durante muchos se cerraron las escuelas de esucación superior en México, con un modelo que privilegiaba lo privado sobre lo público.

"Entonces un joven rechazado de la universidad, no solamente es un problema en términos de que no tiene estudio, a lo mejor no tiene acceso a algunos empleos, sino la frustración individual que le genera que la sociedad le diga: no tienes derecho a un espacio educativo, porque reprobaste un examen de admisión", refirió la jefa de Gobierno.

"Una enorme frustración. Cuando en realidad, si acabaron la prepa, pues tienen todas las credenciales para seguir estudiando en la universidad, porque acabaron el nivel eucativo".

Dijo que desde el gobierno de la Ciudad de México se están contruyendo más universidades para que ningún joven se quede sn estudiar, y ahora hay 31 mil jóvenes que tienen un lugar en las escuelas públicas de la capital.

Advirtió que hay muchos jóvenes en la ciudad que por distintas razones, ya sea por sus condiciones sociales o familiares, fueron orillados a no tener un espacio en donde puedan sentise queridos, donde pueda haber identidad, y se van acercando a la delincuencia.

Eso genera situaciones de inseguridad en la ciudad, que las provocan jóvenes que no tuvieron opciones, apuntó Sheinbaum, quien resaltó que el Programa Constructores de Paz da una opción de vida a estos chicos.