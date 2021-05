Claudia Sheinbaum llama a evitar grandes fiestas el Día de las Madres

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadania a evitar grandes fiestas por el Día de las Madres, para mantener los bajos contagios de Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México, que han permitido pasar a semáforo amarillo.

"Evitar las grandes fiestas y reuniones, aunque podemos visitar –sobre todo, si ya está vacunada nuestra mamá, pues evidentemente eso nos da una certeza–, pero puede haber contagios entre la propia familia que no ha sido vacunada; entonces, recuerden siempre guardar todas las medidas", expresó la mandataria capitalina.

Además, el Gobierno de la Ciudad de México informó que estará permitido el acceso a los panteones de la capital por el Día de las Madres.

Con acceso controlado y la aplicación de todas las medidas de sanidad, los 120 panteones civiles, públicos y privados que hay en la Ciudad de México podrán abrir en su horario habitual, debido a la reducción de hospitalizaciones y contagios de Covid-19.

"Sabemos la importancia de ir a visitar a nuestra mamá, por supuesto, pero que guardemos todas las medidas que ya conocemos, es muy importante la sana distancia, en la medida de lo posible el uso del cubrebocas", señaló Sheinbaum.

"Lo hemos venido diciendo desde hace ya más de un año, creo que todos tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar".

La jefa de Gobierno advirtió que habrá revisiones en comercios y restaurantes para garantizar, el cumplimiento de las medidas sanitarias, aunque señaló que hasta ahora ha habido mucha responsabilidad.

"Un llamado a restaurantes, a lugares de reunión, a las personas que se reúnen en sus casas, pues que no hagamos fiestas muy grandes y que, pues recuerden, donde más contagio hay es en los lugares cerrados, donde no usamos cubrebocas y que no hay ventilación, ese es los lugares de más riesgo; entonces, procuremos evitarlo", reiteró.

La Ciudad de México pasará a amarillo del semáforo epidemiológico a partir del 10 de mayo, que coincide con la celebración en el país de el Día de las Madres.

La jefa de Gobierno destacó que han seguido bajando los cotagios en la capital del país y agradeció a los habitantes de la Ciudadd e México por el esfuerzo que han hecho durante la pandemia.

Panteones con acceso controlado

La Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Ciudadana, las 16 alcaldías y los administradores de cementerios trabajarán de manera coordinada para aplicar dispositivos de seguridad y vigilancia sanitaria en los 120 panteones civiles, públicos y privados que hay en la Ciudad de México.

El monitoreo será constante para evitar multitudes o cualquier actividad que ponga en riesgo la salud de los habitantes y visitantes de la metrópoli, refirió el gobierno capitalino.

Durante este fin de semana y el 10 de mayo se implementarán filtros sanitarios, con toma de temperatura para poder ingresar.

Dentro de las instalaciones, los visitantes no podrán reproducir música, deberán respetar los protocolos, portar en todo momento cubrebocas y mantener la sana distancia.

Autoridades pidieron a las familias programar sus visitas a los panteones y organizarse en grupos de máximo cuatro personas para poder ingresar a los mausoleos durante el horario permitido en lapsos de 40 minutos por grupo.