Claudia Sheinbaum minimiza aglomeraciones en Paseo de la Reforma, CDMX

CDMX.- La presencia de vendedores que se colocaron en Paseo de la Reforma fue minimizada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, aseguro a Grupo REFORMA que no cuentan con permiso alguno, provocan aglomeraciones y prevén quedarse hasta noviembre, los comerciantes no tienen autorización para mantenerse en la Avenida donde se realiza la exposición Mexicráneos, pues advirtió que no hay condiciones de salud para tolerarlos.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que es zona abierta y llamó a cumplir las medidas que este domingo no se respetaron, ya que hubo aglomeraciones y fala de sana distancia entre las personas.

"Vamos a seguir insistiendo a la población y recuerden que la mayor cantidad o el mayor riesgo de contagios, está en espacios cerrados más que en espacios abiertos; de todas maneras, la sana distancia es fundamental también en los espacios abiertos y el uso de cubrebocas"

Exposicicón de Mexicráneos / Foto: Reforma

Expuso Claudia Sheinbaum, resaltando que las medidas oficiales para combatir la pandemia, además agregó que hay disposición de camas de hospital, la realización de pruebas y recomendaciones de cuidado, higiene y distanciamiento.

Enfatizó que las autoridades no pueden vigilar a cada persona, por lo que llamó a asumir responsabilidades, señalando que el Gobierno no puede estar detrás de cada ciudadano, y que confía en la responsabilidad de las y los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México.

Agregó que su apuesta para enfrentar la pandemia de Covid-19, se basa en la educación, formación y difusión de la información.

"El contagio del Covid depende, en una parte, de las acciones de Gobierno, pero es fundamental la responsabilidad ciudadana, y en esa pues todos tenemos aquí una parte que cumplir", abundó.

En cuanto a la alza de hospitalizaciones por Covid-19 en los últimos 10 días, Claudia Sheinbaum expresó que no descarta otras restricciones para los establecimiento o que operen ciertos días con nuevos horarios, por lo que este viernes se anunciarán nuevas medidas preventivas.

Con información de Reforma.