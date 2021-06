Claudia Sheinbaum se volvió una bocina que repite lo que dice AMLO: Brozo y Loret Mola

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se volvió repetidora de lo que dice Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras en un intento por ganarse la candidatura presidencial de Morena en 2024, afirmaron Brozo y Carlos Loret de Mola.

En su programa, destacaron que en ese intento por acercarse más al presidente López Obrador se volvió más vulnerable, pues en palabras de Brozo, “ella como bocina entonces pierde totalmente esa fuerza que pudo haber ganado cuando, de alguna manera, se enfrentó a (López-)Gatell”.

Ello, pues afirmaron que, tanto Sheinbaum Pardo como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ganaban en las preferencias del electorado cuando, él mediante su administración en la Cancillería, y ella con la gestión de la pandemia de Covid-19 en la CDMX, tomaron un poco de distancia del jefe del Ejecutivo.

“Claudia no se subió al todo el tren de las locuras de la pandemia de López Obrador y de Gatell, para que una vez que se cae la Línea 12 del metro se vuelve la más radical de las radicales, y empieza a hacer eco del discurso desquiciado del Presidente que culpa a los medios de comunicación y a la clase media, y toda esa mujer que había tratado de tener cierta independencia se da cuenta que no hay futuro si no es con la lealtad absoluta”, afirmó Carlos Loret de Mola durante su conversación con Brozo.

Brozo, es un personaje de sátira política interpretado por Víctor Trujillo, mientras que Carlos Loret de Mola es un periodista y columnista. Ambos han sido etiquetados como personajes de los medios de comunicación que se han posicionado en contra de los gobiernos y acciones que encabecen los militantes del partido político Morena.

En ese sentido, se debe recordar que Claudia Sheinbaum es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, puesto al que llegó gracias a ser la abanderada de Morena, partido político fundado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Brozo y Loret de Mola critican el uso electoral del Semáforo Verde

Asimismo, en el video que grabaron a bordo de una ficticia Línea 13 del Metro capitalino, criticaron el pase al semáforo epidemiológico verde y la reapertura de escuelas, que tacharon de tener tintes electorales por la fecha y su corta duración. Sobre eso, agregaron, que la vacunación contra la Covid-19 fue un instrumento para ganar votos, pues antes del 6 de junio se llegaron a aplicar hasta un millón por día y ahora sólo son alrededor de 400 mil, cuando el Gobierno federal tiene almacenados 7 millones de dosis.

Sobre esto, recalcaron, la culpa sería del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien cesó sus conferencias vespertinas y dio por terminada antes de tiempo la crisis sanitaria por Covid-19 porque “le urge que ya se acabe la pandemia”.