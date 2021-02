Clima CDMX, 14 de febrero: Cielo despejado y altos rayos UV

Ciudad de México. Sin piensas salir este domingo 14 de febrero, no olvides llevar tu cubrebocas, gel antibacterial, mantener tu sana distancia y tomar nota sobre las condiciones climáticas para este día en la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se espera un ligero incremento en la temperatura máxima, la cual alcanzará valores cálidos con 24° C a las 15:00 horas y su mínica con 6°C a las 18:00 horas. A lo largo de la tarde se prevé una temperatura de entre 12° C y 20° C.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No hay probabilidad de lluvia mientras que la calidad del aire se registra como regular.

¡Feliz domingo! Hoy tendremos ambiente #cálido y cielo #despejado sin condiciones de #lluvia; los amaneceres continuarán muy #fríos en la mayor parte de la ciudad.



Temperatura ��máx. 24 °C, mín.6 °C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rg9OylgTYK — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 14, 2021

Lee más: Alcaldes reaccionan a vacunación contra Covid-19

El organismo destacó la presencia de altos índices de radiación ultravioleta (UV) durante este domingo en la capital, por lo que recordó a la población que es necesaria la protección contra la radiación solar de rayos UV para todo tipo de piel y llamó a una protección extra ante el registro de los 11+.

Recuerda aplicar siempre un protector solar FPS 30+, usar ropa de algodón de manda larga, sombrero y gafas con filtro UV. Trata de pasar el mayor tiempo posible en la sombra o interiores y recuerda que es importante proteger a los niños pequeños y adultos mayores.

Se registran altos Índices de Radiación UV en la Ciudad de México. Sigue estas recomendaciones y mantente informado.



✅Utilizar gafas y gorra

✅Usar bloqueador

✅No exponerse al sol por tiempo prolongado#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/j0kYCUWI5h — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 14, 2021

Lee más: ¿Cómo será la vacunación de adultos mayores en la CDMX?