Clima CDMX, 16 de mayo: cielo nublado con probabilidad de lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Prevención Civil (SGIRPC) anunció que para este 16 de mayo se pronostica en la Ciudad de México un ambiente fresco al amanecer, con un cielo nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), según información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas:

Además, el SMN señaló que la temperatura máxima estimada en la CDMX es de 23 a 25°C, mientras que la mínima al amanecer sería de13 a 15°C.

"En esta temporada de lluvias, sigue las recomendaciones: No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje Mantén limpias las coladeras y banquetas Barre el techo de tu casa, no dejes que se acumule basura y hojarasca", indicó la SGIRPC en Twitter.

La Secretaría agregó que a lo largo del día se esperan vientos de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Al momento se presenta #lluvia en el norponiente y centro de la Ciudad de México. Un amplio conglomerado de #precipitación avanza desde del este, por lo que estas condiciones continuarán en las siguientes horas. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo", dijo la institución.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 14%: Claudia Sheinabum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 14%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 15 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 737, es decir, 36 espacios menos que en el registro del día 14 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 389, es decir, 10 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 650 mil 406, que representa un aumento de 961 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 68 más, que se agregaron a un total de 42 mil 534.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.