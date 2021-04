Clima CDMX, 18 de abril: parcialmente nublado y caluroso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este domingo 18 de abril en la Ciudad de México habrá un clima parcialmente nublado y caluroso por la tarde.

La institución también indicó que hubo un ambiente fresco al amanecer y cielo despejado por la mañana.

Además, resaltó que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) no tendrá presencia de lluvia.

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Amarilla por altas temperaturas en diferentes zonas de la capital.

Se prevé un máximo de 28 y hasta 30°C, entre las 13:00 y las 18:00 horas, en las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza.

Ante esto, la SGIRPC recomienda a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros y utilizar gafas de sol y sombrero o gorra, así como evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

La organización también compartió en redes sociales la importancia de beber agua de manera abundante para mantenerse hidratado, así como evitar las actividades al aire libre y exponerse al sol por tiempo prolongado.

Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 27%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 27%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 17 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 422, es decir, 79 espacios más que en el registro del día 16 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 698, es decir, 47 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 628 mil 622, que representa un aumento de mil 296 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 69 más, que se agregaron a un total de 41 mil 56.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.