Cobertura de vacunación de adultos mayores contra Covid-19 llega a 76%: Sheinbaum

Les pido que no dejemos de cuidarnos.



1. No fiestas ni reuniones.

2. No lugares cerrados sin ventilación.

3. Sana distancia.

4. Lavado de manos.

5. Cubrebocas.

6. Si tienes síntomas, hazte la prueba.



El #Covid19 no se va de vacaciones.

Sigamos sin bajar la guardia.