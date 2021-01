Coepriss alerta sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19

Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) alerta a la población sobre la comercialización ilegal de la vacuna contra COVID-19 de la empresa MODERNA TX Inc., a través de las redes sociales.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales señaló que la vacuna contra COVID-19 de la empresa Moderna TX, Inc., por el momento, no está autorizada en México y advirtió que cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

Precisó que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra COVID-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional.

A la fecha, en México la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud, subrayó.

La vacuna Covid-19 es actualmente aplicada al personal médico y de salud. AFP

Solicito a la población que en caso de encontrar a la venta la vacuna de la empresa Moderna TX, Inc., no debe adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta.

Si alguien conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, debe realizar la denuncia sanitaria correspondiente, comentó.

Las denuncias se pueden realizar en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias

El plan de vacunación escalado ha obligado a personas para el lucro de la vacuna. AFP

Apuntó que enn el caso de que alguien haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica “¿Te hizo daño un medicamento?”, VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la COFEPRIS.

Finalmente, sostuvo que la Coepriss continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población.