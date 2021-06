Colapso en L12: No es momento de repartir culpas ni tema de conciencias: Mancera

Además de afirmar no sentirse ni exonerado ni culpable tras la primera fase del peritaje de la empresa DNV a la zona cero de la Línea 12 del Metro, el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera dijo confiar en que la investigación se mantendrá sin tintes políticos, como hasta ahora se ha visto.

“Yo tengo hoy confianza en que han participado, no uno ni dos, muchos expertos desde que se volvió a revisar, lo que fue en su momento, el tren con el riel (...) Lo demás, lo que no se pueda saber o no se pueda conocer de otros procesos en la parte de la construcción, pues no forma parte de ello”, aseveró durante una entrevista con W Radio.