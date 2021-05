¡Como buen chilango!, taxista choca y se come un bolillo para el susto

Ciudad de México.- Durante una transmisión en vivo que realizaba un reportero en la colonia La Mexicana en la alcaldía Álvaro Obregón en CDMX un taxista chocó y para quitarse el susto se comió un bolillo.

Durante la grabación en la calle Paso Florentino, una de las mas peligrosas de la Ciudad de México debido a su inclinación, se ve al taxi con cromática de color rosa bajando por la calle cuando de repente se estrella contra unas barras de contención.

Al ver eso el reportero y testigos corren a ayudar al taxista, cuando lo comienza a entrevistar el señor saca un bolillo, el cual se lo come para el susto, haciendo que eso no sea solo una creencia, si no una realidad.

Calle Paso Florentino

La calle Paso Florentino ubicado en la colonia La Mexicana en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, es una de las más peligrosas, haciendo que día a día haya muchos accidentes automovilísticos.

Paso Florentino es prácticamente una resbaladilla para los automovilistas, es una avenida de doble circulación, el cual tiene una inclinación de casi 45° grados, y cuenta con pavimento hidráulico, gracias a su estructura hace que los autos se resbalen sin poder frenar y choquen.

Esta calle se vuelve más peligrosa cuando es época de lluvia, haciendo que los autos se resbalen con más facilidad, dicha inclinación tiene una longitud de 300 metros.

Tras los accidentes diarios los vecinos han optado por poner protecciones de acero en las esquinas para evitar que los carros se estrellen contra las casas.