¿Cómo llegar a Jalisco desde la Ciudad de México?

Si todavía no te has ido de vacaciones y tu destino es irte a Jalisco, pero no sabes cómo llegar a la entidad o si te conviene irte en autobús o en avión, aquí están unas opciones que te pueden servir y orientar si vienes desde la Ciudad de México.

Dependerá mucho la demanda, el tiempo, así como las condiciones meteorológicas para viajar a este estado de la república.

¿Cómo puedo llegar a Jalisco desde CDMX?

Auto particular:

Una manera es irte en carro particular, si es que cuentas con ello, el tiempo de traslado será de 6 a 6 horas y media aproximadamente.

Tendrás que tomar en cuenta la gasolina, así como las casetas que tendrás que atravesar. Una de las opciones podrá ser:

-La Carretera Toluca - México/México 15 para incorporarte a Toluca - Atlacomulco/México 55D y te llevará a la salida México 15D hacia Guadalajara/Morelia.

- Autopista México - Pachuca/México 85D

Avión:

La ruta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es ofrecida por 10 líneas de autobuses con un rango de precio de boletos entre 907 pesos.

Autobús:

Autobús vía Guadalajara es una de las alternativas que cuesta cerca de 600 pesos para trasladarte hasta este estado de la república desde la Ciudad de México.

En el World Trade Center (WTC) de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México y la Condesa Estrella Roja, de la colonia Condesa, de la capital del país.