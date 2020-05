¿Cómo tramitar la Constancia Digital de Identificación?

México.- Si aún no cuentas con la credencial del Instituto Nacional Electoral -INE-, pero si tienes tu registro vigente en el Padrón Electoral o en su caso, solicitaste la credencial y no lograste recogerla debido a la pandemia, no te preocupes, ya puedes tramitar una Constancia digital desde la comodidad de tu casa.

Será a partir del día de mañana, 25 de mayo y hasta el primero de septiembre, que tendrás la oportunidad de identificarte con este documento provisional para tramitar o solicitar servicios.

¿Cómo solicitar la Constancia Digital de Identificación?

Lo primero que debes de hacer es descargar la solicitud de la Constancia en este enlace, el segundo paso es llenar y firmar la solicitud, posteriormente debes de escanearlar o tomarle una fotografía para enviarla por correo electrónico a constancia.digital@ine.mx.

Después de enviar el correo, el INE recibirá tu solicitud y comprobará que este hecha correctamente, y que la información otorgada corresponda a un registro vigente en el Padrón Electoral y la lista Nominal.

Sí la solicitud procede, el INE emitirá tu Constancia Digital y la enviará directamente a tu correo eléctronico. Y listo, ya solo tienes que imprimirla y utilizarla en instituciones públicas o privadas.

Según el Consejo General del INE, esta constancia podrá servir para identificarte de manera segura.

Te podría interesar:

Ya se puede solicitar la Constancia Digital en INE

INE: políticos lucran con el coronavirus, serán investigados

INE extiende constancias digital a quienes perdieron su credencial