Cómo tramitar la constancia digital de no antecedentes penales en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México dio a conocer que a partir de hoy, el trámite de constancia digital de no antecedentes penales está disponible en el portal electrónico https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/.

La realización de este trámite en su modalidad digital, cuyo Aviso fue publicado el día de hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, permite a las personas interesadas realizar las gestiones de manera ágil y accesible, aseguró la SSC en un comunicado.

Además, informó que de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 27 fracción IV, la constancia en línea sólo se podrá extender en los siguientes supuestos:

Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial.

competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público , o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada.

, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

Las constancias digitales de no antecedentes penales y de no antecedentes registrales no serán emitidas para satisfacer un requisito de ingreso o desempeño de un empleo, subrayó la dependencia capitalina.

Ante cualquier duda o aclaración, la ciudadanía puede escribir al correo electrónico noantecedentespenales@cdmx.gob.mx.

Para realizar el trámite se necesita realizar los siguientes pasos: