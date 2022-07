Comparecerá Serranía y ex funcionarios de Metro por Línea 12

Florencia Serranía ex directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y otros ex funcionarios deberán comparecer ante las autoridades por orden del Poder Judicial de la Ciudad de México por el colapso de la Línea 12.



El abogado de 13 de las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro, Teófilo Benítez informó que obtuvieron una orden del Poder Judicial de parte del Juez de Control de la Segunda Sala de la Unidad de Gestión Judicial 7, de la Ciudad de México, para que Serranía sea citada por parte de la Fiscalía General de Justicia local.



Asimismo el juzgador instruyó girar citatorios a otros funcionarios y ex funcionarios como Joel Ortega Cuevas, Jorge Gaviño, Óscar Díaz González Palomas, y el actual Secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva.



Esto indicó el penalista es fundamental para encontrar o descartar otras posibles responsabilidades penales por la muerte de 26 personas en mayo de 2021 y lesiones a alrededor de cien, informó su equipo de comunicación.



Con esta acción se ampliarán las posibilidades de conocer los hechos ocurridos por el colapso de la Línea Dorada del Metro el año pasado.

"Cuando algunos pensaban que esto estaba por terminar, la reclamación por hacer justicia dio un vuelco en la historia y ahora conoceremos, sin que nadie los proteja, sus dichos reales de la tragedia ocurrida", dijo Benítez.