Comparte SGIRPC lista de hospitalizados tras desplome de la Línea 12 del Metro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) anunció a través de redes sociales la lista de personas hospitalizadas, así como el sitio en el que se encuentran, tras el desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido el día de ayer, alrededor de las 22:30 horas.

Tras el siniestro, al que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, atribuye a la caída de una trabe, fallecieron 23 personas y cuatro más se encuentran al interior del convoy desplomado, entre los tramos de las estaciones Olivos y Tezonco.

En el listado, se confirma que hay 79 heridos distribuidos en 19 hospitales, entre los que se encuentran el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS y el Hospital General Xoco, entre otros.

"Se actualiza lista de traslados a hospitales, con datos hasta las 05:30 horas de este martes. Continuaremos informando", dijo la institución a través de Twitter.

Hasta el momento, hay 11 personas que se encuentran en calidad de desconocido, 9 de ellos hombres y 3 mujeres.

"En las próximas horas la SGIRPC dará información más actualizada de traslados hospitalarios. Hasta el momento nos informa hay 23 lamentables decesos. Se inicia una revisión estructural de toda la línea 12 y un peritaje e investigación profunda de las causas", expresó Sheinbaum a través de redes sociales.

Piden ayuda para ubicar a menor

Tras la publicación, usuarios de la red social reportan que Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 12 años, permanece desaparecido y sin localizar, por lo que piden ayuda para ubicarlo, pues se encontraba en el convoy caído.

"No sabe nada la mamá, son las 6:20 am. Viajaba con la pareja de la mamá, la pareja ya fue localizada pero el niño no. Iba en el metro URGENTE. Hagámoslo viral", se lee en uno de los tuits.

Hasta el momento, el canciller Marcelo Ebrard, indicó que se mantiene en total disposición para esclarecer lo sucedido, sosteniendo que "el que nada debe, nada teme".

Esto sucede luego de que la Jefa de Gobierno afirmara durante la conferencia diurna del presidente Andrés Manuel López Obrador que habrá peritajes y se pedirá auxilio a instituciones internacionales para localizar a los culpables