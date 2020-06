Complejo entorno económico podría incrementar la pobreza en México

México.- En medio de la crisis que se vive por la pandemia del COVID-19 en México y en otros países del mundo, naciones en desarrollo como la nuestra atraviesan por una crisis paralela en lo económico debido no solo a factores externos como la caída en los precios del petróleo, que empiezan a recuperarse, sino también por el creciente desempleo y, en consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de bienestar en millones de familias mexicanas, que para finales de año podrían caer en situación de pobreza.

En lo anterior coincidieron las académicas Jéssica Janet Soto Beltrán, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Cristina Isabel Ibarra Armenta, doctora en Economía por la Universidad de Glasgow, además de César Valenzuela Espinoza, doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, quienes en una mesa de análisis organizada por EL DEBATE [Economía, la otra crisis en medio del COVID-19: Mesa de Análisis] advirtieron la falta de una estrategia orientada al apoyo de quienes han perdido su ingreso, ya sea formales o informales, pero también de un programa de créditos e incentivos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras del 70 por ciento de los empleos en el país.

Frente a estimaciones de que el PIB en México podría caer entre 7.5 y 8.5 por ciento, y que la cifra del número de personas en pobreza extrema podría pasar de 21 millones a 32 millones para finales de este año, así como un crecimiento de hasta 10 millones en el número de personas que podrían perder su línea de bienestar, Cristina Ibarra asegura que el Gobierno federal debe priorizar el impulso a las empresas y directamente a los hogares. Mencionó que hay países como España donde se estima que el nivel de desempleo puede llegar al 25 por ciento, pero estas personas tienen acceso a un seguro de desempleo, que en México no existe.

Pérdida de empleo

Ibarra Armenta habló de la preocupante desocupación laboral, en donde el sector formal ha perdido 900 mil fuentes de trabajo, de acuerdo con cifras del IMSS; mientras que, según una encuesta del Inegi, durante abril 12.5 millones de personas que laboran en la informalidad se quedaron sin fuente de ingresos.

«Una situación preocupante para América Latina y los países subdesarrollados es que sus economías dependen altamente del sector informal», precisó, no sin antes detallar que de 55 millones de mexicanos que estaban ocupados al primer trimestre de este año, el 56 por ciento son informales.

Recordó incluso que la mayoría de quienes trabajan en este sector son personas con una precariedad laboral alta, que si se enferman o hay una situación como la pandemia y les piden quedarse en casa se quedan sin ingreso, situación que además ha dificultado el tema de salud.

Cristina Isabel Ibarra Armenta

Profesión: economista

Perfil: doctora en Economía por la Universidad de Glasgow, Escocia. Actualmente es profesora de la Maestría en Administración Pública en la Universidad UNICAF en Chipre, y por tres años fue profesora de tiempo completo en la UAS.

Foto: Cortesía

En el caso de Sinaloa, la informalidad es del 51 por ciento de la población ocupada, precisó. Y aunque muchas mujeres tratan de contribuir al ingreso familiar mediante la venta de productos como maquillajes, ganan en promedio 2 mil 300 pesos menos que los hombres.

Ingresos, gasto y deuda

César Valenzuela, académico de la UAS, recordó que los ingresos relativos a la exportación del petróleo son menores a los proyectados en la Ley de Ingresos, pues se previó un precio de 49 dólares por barril, y este actualmente se cotiza en 32 dólares, por lo que advierte que, si el ingreso no alcanza y además no se puede recurrir el gasto, entonces el Gobierno tendría que recurrir a endeudarse, como ya lo hizo.

Agregó que el hecho de que el producto interno bruto no haya crecido en 2019 y que durante el primer trimestre del 2020 haya caído significa que el empleo no ha sido suficiente para generar los ingresos necesarios, además de que las variables de producción e inversión no se están comportando adecuadamente.

César Valenzuela Espinoza

Profesión: economista

Perfil: académico de la UAS e integrante del Colegio de Economistas de Sinaloa. Tiene un Doctorado en Gobierno y Administración Pública, y otro en Ciencias Políticas, de la Administración y Relaciones Internacionales. Ambos por la Universidad Complutense de Madrid.

Foto: Cortesía

Recordó que en medio de la pandemia fueron elevados a rango constitucional los programas sociales, lo que está bien, pero el problema es que no se les puede dar rango constitucional que haga obligatorio, en donde llueva o truene se tiene que dar ese dinero a aproximadamente 30 millones de personas: «La pregunta es: y si los ingresos siguen cayendo y si hay gastos que no se pueden eliminar como, por ejemplo, el pago al Ejército, el pago a profesores, el gasto en hospitales, en burocracia y representaciones en el extranjero, gastos inevitables, ¿con qué dinero se van a sufragar? La única solución aquí es endeudarse».

Reconoció que endeudarse no es una mala decisión, que el problema es si se tiene capacidad para endeudarse, y en ese escenario recordó que el PIB de México no es igual al que tenía por ejemplo en diciembre del 2018, por lo que su capacidad de endeudamiento se ha ido reduciendo considerablemente.

Pero la pregunta es para qué se va a destinar el recurso —dijo—, pues recordó que, independientemente de lo dicho por el Gobierno, lo publicado por el Banco Mundial es que esos recursos fueron ofrecidos a muchos países de economías emergentes para que fueran destinados a paliar los efectos de la contingencia sanitaria y económica: «Eso significa para equipamiento de hospitales, pero también para apoyo a personas desempleadas, y que pequeñas y medianas empresas se mantuvieran a flote».

Recordó incluso que México ya tiene varios compromisos de deuda, entre estos los bonos de deuda por 6 mil millones de pesos anteriormente generados: «La gran duda es que el Gobierno dice que esos recursos no van destinados a COVID-19, y por otro lado dicen que no es deuda; pero claro que es deuda, porque aunque reestructures se llama deuda».

Si ese endeudamiento se dirige a tratar de resolver el problema, por ejemplo, de las mipymes que están proponiendo una mezcla de recursos en la que el Gobierno pueda dar una tercera parte del salario y la empresa otra tercera parte y buscar un arreglo con el trabajador para no cerrar, pero «diariamente están cerrando mil empresas de esas pequeñitas», sobre todo las mipymes que no están digitalizadas, que no reciben pagos con tarjeta y no han entrado a las redes.

Cómo incentivar la inversión

La maestra Soto Beltrán coincidió en que a final de cuentas debe haber una participación del Gobierno para incentivar la inversión; es decir, crear condiciones de estabilidad y confianza para que la inversión regrese a México, o que las inversiones que ya están tengan certidumbre sobre el rumbo que el país va a tomar: «Es claro que en esta Administración los inversionistas extranjeros han estado en cierta manera cuidadosos del rumbo o falta de claridad que el Gobierno ha dado, y frente a eso faltan reglas claras».

Aseguró que un primer factor sería incentivar la inversión extranjera a través de acciones de Gobierno, como reglas claras y certidumbre. Y en ello es importante que el Gobierno dé el primer paso, sobre todo en proyectos como Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, estructuras que no son suficientes.

Jéssica Janet Soto Beltrán

Profesión: economista

Perfil: doctora en Ciencias Sociales, con énfasis en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es también maestra de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS en Culiacán.

Foto: Cortesía

La doctora Ibarra recordó que, tanto en países desarrollados como con economías emergentes, los llamados son para apoyar las economías formales e informales porque son las empresas las que generan el crecimiento económico y los empleos, además de ser ellas las que tienen que cerrar o despedir personal.

Refirió que, en países de América Latina, como Perú, los anuncios de apoyo a hogares representan hasta el 12 por ciento de su producto interno bruto; mientras que en México apenas llega al 1 por ciento o menos, y ahí la enorme diferencia del apoyo real.

Sostuvo que buscar culpables de problemas económicos en estos momentos no soluciona nada, que lo que hace falta es voluntad política para apoyar si la gente no tiene capacidad para pagar y a los diferentes Gobiernos, sin distinción de partidos políticos. Y una forma de apoyar a las familias es a través del pago de agua, de electricidad, refirió, pues recordó que estos dos gastos junto con el de alimentación son las tres principales preocupaciones de las familias que no están teniendo ingresos en medio de la pandemia.

Las lecciones de la pandemia

Para la maestra Jéssica Soto, una de las lecciones que deja esta pandemia es la vulnerabilidad del sistema económico para reaccionar a las crisis, además de que no se ha podido crear un modelo económico integral que no solo incluya a estos sectores que han quedado en grado de subsistencia, como la economía informal, que tiene un gran peso en el ingreso de muchas familias, sino una política incluyente que modifique las estructuras productivas para mejorar las condiciones de estas familias.

Destacó la necesidad de repensar el uso de las tecnologías de la información como una alternativa para el comercio electrónico para impulsar las ventas de alguno pequeños negocios y reactivar la economía de esas micro, pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, César Valenzuela aclaró que no es verdad que México se esté recuperando de la crisis económica, que incluso hay estimaciones del Banco de México que advierten un periodo de 24 meses para ello, por lo que llamó a cuidar el flujo económico y a no sobrepasar la capacidad de endeudamiento.

8 trimestres podría llevar la recuperación económica en México, afirma César Valenzuela, apoyado en datos del Banco de México.

17 dólares por barril, se está quedando corta la mezcla mexicana de exportación.

se está quedando corta la mezcla mexicana de exportación. Impacto para México : Jéssica Soto afirma que la crisis económica en México se intensificó debido a políticas proteccionistas de Estados Unidos en contra de China.

: Jéssica Soto afirma que la crisis económica en México se intensificó debido a políticas proteccionistas de Estados Unidos en contra de China. Retiro de capitales: Frente a las crisis económicas, ya sea por la pandemia o por decisiones internas, los países emergentes son los más afectados porque aumenta el riesgo de inversión y se da el retiro de capitales.

