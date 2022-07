Complica cierre de L1 traslados de personas con discapacidad

Con su par de muletas, Luis Uribe espera en la parada de Boulevard Puerto Aéreo para intentar abordar el transporte emergente por el cierre de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México que está en remodelación.





"Es complicado, muy complicado. Se ve, luego luego, veme, traigo las muletas. No me puedo subir, me ayudan, adentro vamos apretados, me empujan. Uno no se puede transportar así", señaló.