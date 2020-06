Comunidad LGBTQ requiere mayores oportunidades

CDMX.- Para Carlos Huber, arquitecto y diseñador de fragancias, la lucha de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers) no se trata de dividir ni de separar, sino de reconocer que existe una pluralidad en la identidad humana para todos los ámbitos, de abrir un poco más el corazón y entender con más empatía que buscan tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de salir adelante en la vida, ni más ni menos.

Carlos Huber es el mexicano que forma parte de la campaña internacional Diseña con Orgullo (Design with Pride), que celebra el talento creativo de la comunidad LGBTQ a nivel global, y está dirigida por la empresa Harry’s, especialista en el cuidado personal masculino.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

A través de una galería digital, destaca a figuras clave de la comunidad, como diseñadores y creativos, entre ellos el diseñador Andrea Trimarchi, el arquitecto Matthias Hollwich y la escritora y educadora Debbie Millman, entre otros.

Visibilizar su homosexualidad a la comunidad

En entrevista para EL DEBATE desde Nueva York, Carlos Huber destacó que cuando una persona reconoce su homosexualidad se afecta sus mundos social y familiar, y el cómo la persona se desarrolla como ser humano; pero, además, tiene mucho eco y relevancia para las carreras y en el caso de las personas creativas, porque tienen que desarrollarse en el mundo del diseño con una postura estética, con una postura creativa y tener que tomar una postura en cuento a la vida personal.

«Ojalá fuera el mundo diferente, donde no tendría que ser una declaración tan fuerte, que simplemente niños y niñas crecieran y, en el momento que entendieran su orientación o su género, pudieran avanzar sin tener que declararlo o tener que defenderlo o esconderlo, en los peores de los casos.

Ojalá fuera diferente, pero al final es una postura, que no decides, que está en tu ADN y en tu manera de ser, y es parte de ti, de lo mismo que tú quieres hacer con tu vida, qué quieres hacer del diseño y lo que tú quieres hacer en términos creativos también es parte de ti», mencionó.

En México, indicó, es necesario que exista más visibilidad para la comunidad, más apoyo de las autoridades, de las familias y de la sociedad; que se entienda que no es una cuestión que se observa más en la Ciudad de México, pero no en otros estados de la República o que se ve más en Europa, pero no tanto en México.

Normalizar la identidad con orgullo

Carlos Huber expuso, además, que es importante que haya más campañas como Diseña con Orgullo (Design with Pride) que enfoquen a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queers para que se normalice más la identidad humana.

«Hay poca representación en esos términos. Como no hay mucha comprensión sobre el tema, poner más luz y énfasis en este tipo de campañas para normalizar más, para que llegue un momento en el que no se tenga que hablar del género y de la orientación sexual como una cosa que nos divida, sino que nos identifique como seres humanos», expuso.

Lo real, puntualizó, es decir y reconocer que hay pluralidad; mientras que lo falso es creer que todas las personas tienen la misma forma de ser. Consideró que se deben celebrar a todas las diferentes comunidades para representarlas, para que la gente que está creciendo en este mundo adquiera un hábito de entender que todo es diversidad, y desde todos los ámbitos, no solo el diseño, sino también en la política, el arte, la medicina, etc.

Como creador de fragancias, Carlos Huber mencionó que el orgullo se hace presente cuando llega el momento de tomar la decisión de lanzar algo al mundo, crear algo nuevo, sobre todo porque eso que se muestra refleja la forma de ser de la persona.

«No nada más tu orientación sexual y tu género, sino también decir “esto es lo que soy yo” o “esto es lo que me gusta a mí, me representa”. Hay muchos momentos donde uno tiene un paralelismo con esto. Cada perfume que hacemos es una respuesta a una pregunta», dijo.

Junto a la campaña digital Diseña con Orgullo (Design with Pride), de Harry’s, se lanza un kit de afeitar de edición especial Pride, y el 100 por ciento de las ganancias que recauda el producto en Estados Unidos se dona al Proyecto Trevor, una organización de prevención de suicidios e intervención en crisis para jóvenes LGBTQ; mientras que en el Reino Unido se donan 10 libras por cada conjunto vendido a Albert Kennedy Trust, una organización benéfica nacional para personas sin hogar LGBTQ del Reino Unido.

Campaña con orgullo y darle imagen

José Roda fue el ilustrador encargado de darle imagen a la campaña, tanto para la galería digital como la caja de la edición especial de Harry’s, y también aparece dentro de los creativos reconocidos.

Desde Madrid, España, consideró para EL DEBATE que la lucha de la comunidad LGBTQ es un trabajo de todos los días del año, donde la visibilización es sumamente importante.

Opinó que la gente LGBTQ es una realidad, pero que también existe más gente con diversas formas de amar, con muchos colores de piel y en distintos lugares del planeta, por lo que el movimiento tiene que ver con todos. Aclaró que no es solo una cuestión LGBTQ, sino que es una cuestión de la raza humana.

«Entonces, que se nos vea para que no se nos tenga ningún tipo de miedo, ni somos ninguna amenaza, ni obligamos a nadie a ser así, ni nada, simplemente hay que entender que no hay una sola forma de estar ni de existir ni de ser en este planeta, y todas deberían ser capaces de convivir a la vez y en paz», comentó.

El ilustrador señaló que trabajar los retratos de la campaña, como aquí se muestran, fue un reto divertido, sumado a las ilustraciones de la galería digital y un paquete de diseños para redes sociales. José Roda mencionó que todo su trabajo está marcado por un estilo que no se trata solo de colores o estructuras, sino que son como un sentimiento y un carácter que viene de su personalidad.

Talento mexicano en la creación de fragancias

Carlos Huber contó que una de las facetas más interesantes de crear nuevas fragancias es investigar un edificio histórico, un paisaje, una historia particular y entender ese lugar histórico en términos olfativos, conectar el sentido del olfato a las materias primas, los ingredientes a una historia y un lugar real.

¿Identidad queer?

Es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre/mujer.

Para ti, ¿qué es el orgullo?

Diseñadores y artistas respondieron para la campaña Diseña con Orgullo

Nik Kacy: Diseñador de moda /Ilustraciones: José Roda para Harry’s

«Para mí, orgullo significa estar orgulloso de quien soy y de quien me esfuerzo por ser, como ser humano. Significa no tener miedo de expresarme y ser visible en mi autenticidad. El orgullo puede ser alto y significar tener una voz pública, pero también puede ser privado, de forma tal como nos expresamos a través de la moda o cómo nos arreglamos el cabello. No hay una sola forma de expresar orgullo».

Debbie Millman: Artista, escritora y educadora / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

«Para mí, orgullo significa sentirse orgulloso de quien soy, tal como es. Significa estar cómoda en mi propia piel como mujer gay, artista, escritora y educadora. Significa ser feliz de ser quien soy, en su totalidad».

Gilbert Baker: Activista (participación post mortem) / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

El activista político, creador de arte y bandera de fama mundial Gilbert Baker (1951-2017) creó la bandera del Arco Iris en 1978. Durante las siguientes cuatro décadas, su creación se convertiría en un símbolo universal de lesbianas, gays, bisexuales y movimiento transgénero (LGBT).

Fred Andersson: Artista y comunicador / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

«Es algo complicado con muchos aspectos positivos y negativos. Pero cuando pienso en los aspectos positivos, pienso en orgullo en ser parte de una comunidad. Orgullo de apoyar a esa comunidad».

Carlos Huber: Arquitecto y diseñador de fragancias / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

Ojalá fuera el mundo diferente, donde no tendría que ser una declaración tan fuerte, que simplemente niños y niñas crecieran y, en el momento que entendieran su orientación o su género, pudieran avanzar sin tener que declararlo o tener que defenderlo o esconderlo, en los peores de los casos”

Andrea Trimarchi| y Simone Farresin: Diseñadores / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

«Para nosotros, orgullo significa respeto por uno mismo y la evaluación diaria del significado de diversidad e inclusión. Estar orgulloso también significa nunca bajar la guardia y ser consciente de cuán insidiosa es la homofobia (incluso la homofobia internalizada) como la falta de respeto a la diversidad en general».

José Roda Ilustrador / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

Simplemente hay que entender que no hay una sola forma de estar ni de existir ni de ser en este planeta, y todas deberían ser capaces de convivir a la vez y en paz”

Matthew Placek: Artista / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

«Visibilidad y responsabilidad»

Matthias Hollwich: Arquitecto / Ilustraciones: José Roda para Harry’s

«Para mí, el orgullo se trata de reflejar el pasado y visualizar el futuro. Nada de lo que hacemos hoy sería posible sin las personas que lideraron el camino antes que nosotros»

Vivir sin discriminación y con todos los derechos

Amnistía Internacional México destacó que, pese al enorme trabajo realizado en la comunidad, entre los temas pendientes de la agenda está el acceso a servicios de salud adecuados y sin discriminación para todas las personas que viven con VIH; así como la homologación de las legislaciones de los estados del país, en lo relativo al matrimonio igualitario, la adopción para parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género y de las familias diversas.

«Vivimos en un mundo en el que la heteronormatividad nos ha llevado a una interpretación binaria, es decir, somos hombres o somos mujeres. Esa falta de reconocimiento de la diversidad constituye una importante vulneración de derechos.

Legislar pensando que todas las personas somos iguales es uno de los mayores desafíos que nos impone la comprensión de la realidad a partir de los sistemas binarios», declaró Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Además, agregó que en México apenas se cuentan con contenidos educativos que enseñan a respetar la diversidad, a comprenderla y entenderla. Al respecto, hizo hincapié en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la sensibilización y la educación juegan un papel fundamental en la promoción de un cambio cultural que promueva la aceptación de las personas por su orientación sexual, identidad o su expresión de género.

Entre otros temas pendientes de la comunidad, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó que se encuentra el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, en los casos de crímenes de odio, así como con el derecho al trabajo y a una vida libre de violencia y sin discriminación.

También puedes leer:

Hugo López-Gatell agradece a la comunidad LGBT en conferencia de este sábado

8 ciudades gay friendly que tiene Jalisco para la comunidad LGBT