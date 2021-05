Comunidad otomí de CDMX protesta en Metro Zapata; exige justicia por colapso en Línea 12

Integrantes de la Comunidad Otomí en Rebeldía y Resistencia en la Ciudad de México se manifestaron en la estación Zapata ante el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo.

Los inconformes gritaron consignas y portaron pancartas exigiendo justicia para las 26 personas que perdieron la vida, así como para las personas heridas y los familiares.

La manifestación comenzó en el área de taquillas y torniquetes dirección Indios Verdes y se extendió a la entrada con destino a Universidad en la Línea 3, ante el cierre de la conexión de Zapata y el resto de estaciones de la Línea 12.

Leer más: Sheinbaum: toda la responsabilidad contra empresas y servidores por colapso en Metro

Como acto de protesta, tomaron control del acceso a los andenes y permitieron el acceso gratuito al público usuario.

"Marcelo culpable; no pagues", "Metro Olivos no se olvida", "Castigo a los asesinos", "El Metro mata; no pagues, ya basta" y "Metro popular; no pagues" fueron algunas de las frases que acompañaron al grupo manifestante.

Alistan protocolo de seguridad

La caída de un tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco, en la Línea 12, ha despertado el descontento de distintos grupos que han protestado tanto en el sitio del derrumbe como en las instalaciones del Metro.

Leer más: Autoridades de CDMX acuerdan limpieza en zona del colpaso de la Línea 12 del Metro

"Una cosa es el derecho a la manifestación y otra cosa son las agresiones, entonces ya se está trabajando sobre un protocolo específico para evitar cualquier agresión a cualquier usuario en el Metro", aseguró en conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La respuesta de la mandataria capitalina surgió a raíz de distintas protestas en las que han habido algunos roces entre grupos manifestantes y personas usuarias.