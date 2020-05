Con botes de cerveza vacíos crean barco en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El ingenio y deseo que tenía desde niño en dibujar un barco, el cual no le salía, llevó a José Francisco Saucedo Félix a buscar otra alternativa para realizar su obra, por lo que creó con botes de cerveza, durante tres meses el barco que soñó, y hoy se ha convertido en todo un atractivo en la sindicatura de La Brecha, Guasave.

Popularmente conocido en su comunidad como “El Pollo”, de 51 años y de oficio motorista, pescador y ahorita hasta ayudante de albañil al estar vedadas muchas especies marinas, comparte que desde los 12 años empezó en el oficio del mar, influenciado por su padre, de oficio pescador, quien hoy solo vive en sus recuerdos y engalana el frente de su barco con una foto que le colocó junto a la suya.

Lo que era un tejabán de botes en la vivienda que comparte con su esposa, se transformó en el timón, eliminando los que ya estaban muy quemados, por lo que empezó a volver a salir a buscar botes y así continuó con un timón, y darle forma a lo que hoy es el barco que tendrá por nombre El Bronco, en honor a su padre, José Ángel Saucedo.

Son 2 mil 850 botes de cerveza vacíos los que le dan forma al barco de El Pollo, que se conforma por la pipa, escala, changuito, pluma, el apartado de cocina, camerino, timón y la vela donde planea poner la bandera de México.

Los botes de aluminio fueron perforados y ensamblados en un tipo de madera al que llama tallos de dátil, alambre y mecate que hacen resistente la nave, en la cual pueden subirse para tomarse fotos y puede ser movible, e incluso adaptarle llantas a las bases de madera y dos tripulantes, de momento, porque está en la búsqueda de más, pero quiere que sean muñecos que ha sido difícil de conseguir, porque eran juguetes muy comunes en su infancia, pero en la actualidad ya casi no se usan.

Yo hace mucho que tenía la idea de hacer un barco, ya sea dibujado o de madera, pero no me salía y no me salía, lo hacía en una libreta y nomás no, y dije, voy a hacer uno con botes", explicó.

José Francisco utilizó 2 mil 850 botes de cerveza vacíos para construir el barco. Foto: Vicente Guerrero/EL DEBATE

Apasionado de su obra, José Francisco comparte que justo arriba de un barco es donde ha vivido cosas que han marcado su vida de bonanza al lograr grandes capturas, y tristezas al pasar situaciones que nunca creyó librar.

Entre las que más recuerda es el quedar a la deriva junto a su hijo y otros compañeros al registrarse un desperfecto en la maquinaria, pasaban los días y semanas y seguían sin rumbo, se les terminó el agua y el alimento era raquítico, por su experiencia sabía que era difícil regresar al pueblo.

No vamos a volver, pasaba por mi mente, no vamos a volver, ya está muy difícil que nos encuentren y todos pensábamos igual

"Pero a mí lo que me pesaba era el morro, mi hijo, lo veía y me mordía uno, me daba tristeza y ganas de llorar, pero me aguantaba por él, pero pasado el mes nos rescataron y yo no lo podía creer", relató.

Ahora su sueño se ha cristalizado, pero a su barco aún le falta, el cual está por finalizar, pero para eso requiere salir a buscar más de 500 botes, porque lo contradictorio es que él toma poco y fue recopilando botes entre los grupos de brecheños que se juntaban a tomar y así logró reunir tantos, en su mayoría de los light.

