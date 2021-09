Con clases de democracia, inicia programa para vinculados por delitos electorales en CDMX

Luego de que un Juez de Control otorgara la suspensión condicional a seis personas vinculadas a proceso penal por delitos electorales, por primera vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) puso en marcha el programa “RE-Construyendo Ciudadanía” para propiciar un comportamiento responsable y comprometido con la democracia de las personas sujetas a la supervisión de la autoridad.

La suspensión del proceso penal de los 6 individuos quedó condicionada, por la disposición del Juez de Control, a recibir capacitación de manera presencial en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

En su primera etapa, se impartirán sesiones teóricas y prácticas, a través de la cuales se abordarán temas como democracia, ciudadanía, derechos político-electorales, instituciones electorales, proceso electoral y delitos electorales.

Durante el desarrollo del programa se realizarán evaluaciones diagnósticas y un examen final de conocimientos que deberá ser aprobatorio para concluir el proceso.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informará a la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tanto, la asistencia como avances de las personas sujetas a supervisión, a fin de verificar el cumplimiento de la condición.

Este programa piloto aplicará para las personas imputadas que no hayan ejercido previamente una salida alterna al proceso penal, una medida no privativa de libertad diseñada para fomentar y generar espacios de participación para que las personas adquieran conocimientos en la materia y puedan ponerlos al servicio de la sociedad, procurando con ello no reincidencia y la prevención del delito, con un enfoque de justicia restaurativa inspirado en las Reglas Tokio adoptadas por la ONU.

Condicionamiento y detención

Si alguna de las personas sujetas a supervisión no cumplen con alguna de las condiciones dispuestas por el Juez de Control, automáticamente se revocará esta medida y deberán sujetarse de nuevo a proceso judicial.

Los sujetos fueron imputados por obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones durante las elecciones del pasado 6 de junio, en la alcaldía Iztacalco.