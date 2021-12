Con rodada, repartidores de apps de comida protestan contra nuevo impuesto a plataformas

Repartidores de las apps de entrega de comida, productos y paquetería, se manifiestan en el Centro Histórico de la CDMX contra el cobro del 2 % a las ganancias de las plataformas que aprobó este miércoles el Congreso de la Ciudad de México a propuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Con una salida del Ángel de la Independencia a las 19:00 horas, decenas de repartidores a pie, en motocicleta, bicicleta y automóvil se movilizaron por Paseo de la Reforma, donde hicieron bloqueos momentáneos en protesta por el nuevo impuesto que entrará en vigor en enero próximo.

Y es que aseguran que el gravamen no solo no les ayudará en nada, sino que incluso les afectará en el sustento, pues las plataformas preferirán invertir en otras entidades, como recientemente anunció Rappi, a fin de evitar el impuesto que consideraron injusto.

De igual forma, destacaron que incluso los capitalinos dejarán de comprar a través de las apps para no pagar el nuevo impuesto, que si bien Sheinbaum asegura que éste no se pasará a los repartidores ni a los usuarios, la ciudadanía no considera justo el que se tenga que pagar por el “uso de la infraestructura pública”, que si bien es de todos, subrayan que todos los capitalinos usan las calles directa o indirectamente para ganar el sustento.

Posteriormente, durante varios minutos los repartidores bloquearon Eje Central a la altura de la avenida 5 de Mayo, que luego de varios minutos retiraron para pasarlo a la esquina de Tacuba. Ello, luego de que la marcha no tiene ningún rumbo establecido, además de que hoy el Gobierno de la CDMX inauguró la feria navideña en el Zócalo capitalino.

No es la primera del día

A mediodía, decenas de repartidores bloquearon Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, en protesta por el nuevo impuesto, en una jornada en la que, además de contar con presentaciones musicales en vivo, algunos talleres dieron el servicio preventivo gratuito a las bicicletas y motocicletas de los repartidores de alguna de las aplicaciones digitales en disputa.

Mientras tanto, al respecto Claudia Sheinbaum solo ha afirmado que harán modificaciones al Código Fiscal 2022 de la CDMX para “clarificar” este impuesto y que solo sean las empresas las que lo paguen, mientras que hace un mes afirmó que la idea era buscar darle seguridad social y mejorar las condiciones laborales de los repartidores, pero lo recaudado con este gravamen solo será para mantenimiento a la infraestructura de la capital del país.