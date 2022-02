Concluyen estudios 157 alumnos del Instituto "Rosario Castellanos" de la CDMX

Como parte de las acciones para garantizar el derecho a la educación en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino informó que 157 jóvenes de la primera generación del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” (IESRC) concluyeron con el total de créditos en cinco licenciaturas que se imparten en diversos planteles: Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

Luego de entregar la Constancia de Créditos al estudiante egresado del plantel Gustavo A. Madero del IESRC, Fabián Isaías Montoya Ramírez -quien es el primer estudiante en concluir sus trámites para contar con dicho documento-, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que este año también se va a fortalecer la investigación y difusión, así como las condiciones de los docentes en los planteles educativos.

Leer más: Duplica GOBCDMX recursos para apoyo a mujeres en habitabilidad de calle para 2022

"Fabián Isaías Montoya Ramírez es el primer estudiante del Instituto de Estudios Superiores ´Rosario Castellanos´ en terminar la carrera y quisimos presentárselos el día de hoy, ha terminado ya todos sus créditos; y está su madre aquí con nosotros, la señora María Teresa Ramírez de Montoya, que está muy orgullosa de su hijo y nosotros muy orgullosos de ustedes (…) Ya me dijo que quiere llegar hasta el doctorado, así que lo vamos a apoyar para que pueda llegar a ser doctor en Administración”, expresó.

La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, resaltó que el corazón de la política social de la presente administración capitalina es la educación, por lo que el IESRC contribuye a garantizar este derecho, incluso durante la pandemia mediante un modelo híbrido durante sus clases.

La directora general del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, Alma Herrera Márquez, precisó que se tiene registro de 157 alumnos egresados -103 mujeres y 54 hombres-, en las cinco licenciaturas mencionadas.

“A partir de aquí, bueno, nuestro mejor escenario es presentar consistentemente, cada año, el número de egresados y titulados que el Instituto está promoviendo porque el éxito educativo de una institución no solamente se mide en el número de personas que acceden, sino que el verdadero éxito se mide en la promoción de personas altamente calificadas, tituladas y que puedan ejercer críticamente los conocimientos y la formación académica que obtuvieron a lo largo de sus estudios”, añadió.

Más de 2 mil estudiantes beneficiados

A la fecha, se tienen en las licenciaturas a distancia híbridas a 2 mil 101 estudiantes beneficiados con los programas y cursos; y en licenciaturas presenciales se tienen a 3 mil 220 jóvenes. Asimismo, se tienen a más de 5 mil estudiantes que están inscritos en procesos de recuperación académica para acreditar el 100 por ciento de sus asignaturas.

El 7 de marzo iniciará cursos la nueva generación del programa de ingreso al IESRC, donde se tienen 4 mil 691 aspirantes que concluyeron satisfactoriamente sus estudios. Lo anterior, implica que se contará con una matrícula total de alrededor de 30 mil estudiantes en todos los planteles para continuar con su proyecto de vida personal y profesional mediante una formación universitaria de alta calidad y pertinencia.

En el Posgrado se tiene a 361 estudiantes inscritos -24 de ellos también están inscritos en procesos de recuperación académica para alcanzar un nivel de deserción de cero. Se tiene también a 17 estudiantes internacionales, incorporados a los programas de maestría, por convenio de Colombia, Nicaragua y Honduras.

Con el programa especial denominado “Estudios Combinados” se tiene a 29 estudiantes que cursan los últimos semestres de la Licenciatura y se pueden incorporar a programas de maestría. Es decir, en lugar de cursar el cuarto año de licenciatura, cursaron el primer año de maestría; para abril de este año, ya estarían terminando la licenciatura y con una titulación con cursos de posgrado; y, para diciembre de este año, estos mismos estudiantes ya podrían obtener el grado de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad.

Se cuenta con un total de docentes 923 docentes: 57 en Posgrado y 866 en Licenciatura. Si se considera la relación maestro-alumno, cada docente tiene la responsabilidad de participar en la formación de 30 estudiantes.

En tanto, el primer alumno egresado del IESRC quien cursó la Licenciatura en Contaduría y Finanzas, Fabián Isaías Montoya Ramírez, expresó su agradecimiento a la Jefa de Gobierno y docentes por brindarle la oportunidad de continuar con sus estudios e hizo un llamado a los jóvenes para que aprovechen la oferta educativa que brinda cada uno de los planteles.

Leer más: Aumenta ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 31%: Claudia Sheinbaum

“Estoy aquí para agradecer a todas las personas que pusieron parte de sí mismos para que este proyecto se hiciera realidad, muchos jóvenes sufrimos -yo lo veo así-, esa negación en algunas escuelas de que no nos aceptan o no hay espacios suficientes para todos; pero hicieron esto posible, nos abrieron una nueva oportunidad que hay que aprovechar. Yo invito a todos los estudiantes que van a pasar a un grado Superior que le den una oportunidad al Instituto ´Rosario Castellanos´ porque tiene unos excelentes profesores y, la verdad, me siento orgulloso de ser esta primera generación”, manifestó.