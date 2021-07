Condecora la Secretaría del Medio Ambiente a brigadas forestales de la CDMX

El pasado 12 de julio, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México celebró a las brigadas de combatientes forestales, quienes mantienen sano el Suelo de Conservación y de las Áreas Naturales Protegidas de la capital.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Combatiente Forestal, Diego Segura Gómez, director de Preservación, Protección y Restauración de los Recursos Naturales, de la Comision de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), destacó el trabajo de los brigadistas quienes, a pesar de enfrentar momentos difíciles debido a factores climáticos y a la pandemia por Covid-19, no dejaron de cumplir con su misión.

"La primera etapa de esta temporada de incendios forestales fue muy complicada debido a que se presentaron factores climáticos como el fenómeno de 'La Niña', la sequía y las altas temperaturas, lo cual influyó a que el comportamiento de los incendios forestales a nivel nacional y en la CDMX fuera más complicado y riesgoso para los combatientes de incendios forestales.

"Sin embargo, el personal de la DGCORENADR y el que recibe apoyo bajo el programa Altepetl fueron la fortaleza para atender los incidentes forestales y reflejaron ese profesionalismo y pasión por este trabajo, dando lo mejor en cada combate para cumplir con su misión que es la de proteger los bosques del Suelo de Conservación", aseguró Segura.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Saldo blanco para combatientes en 2021: Sedema

Desde la Plaza del Combatiente, ubicada en las instalaciones de la DGCORENADR en el Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco, Martha Santiago Rojas, combatiente forestal de la brigada Fuego 2, reconoció que es una labor peligrosa, llena de adrenalida pero también representa uno de los trabajos más nobles y hermosos que le ha permitido aprender cómo se combate un incendio forestal, las acciones que se deben de avisar en conjunto con sus compañeros y jefes de brigada para combatirlo, que no se propague y liquidarlo por completo.

"Este año en particular ha sido difícil por la pandemia, las condiciones climatológicas adversas, sin embargo también nos dio la oportunidad de fortalecernos como brigada pues al quedar la brigada con menos compañeros vimos nuestra capacidad de respuesta, no fue fácil, costó el doble de trabajo, nos cansamos más , la jornada de trabajo se prolongó, aunque sabemos que tenemos hora de entrada más no de salida, pero el objetivo se cumplió, combatimos lo que se nos puso enfrente y no nos rendimos ante nuestro enemigo el fuego", manifestó la brigadista.

A nombre de los combatientes forestales de las Áreas Naturales Protegidas, Ulises Manuel Martínez Montesinos, de la brigada La Loma, recordó a aquellos compañeros que cayeron en combate en años anteriores y que afortunadamente en esta temporada se han mantenido sin caídos en la línea de fuego.

"Te agradezco a ti que saliste temprano de casa sin saber a qué hora regresarías, te agradezco a ti que combates hombro a hombro en la línea del fuego, te agradezco a ti que dejaste una vida y eres la inspiración de otra", recalcó la combatiente.

En México, por decreto presidencial, se declaró como Día Nacional de Combatientes de Incendios Forestales el 11 de julio, como un homenaje a la entrega de quienes protegen los ecosistemas forestales.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México