Condecoración Miguel Hidalgo a hospitales IMSS Covid-19 en CDMX

Ciudad de México.- Autoridades de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México que atienden a pacientes Covid-19, develaron placas conmemorativas de la Condecoración Miguel Hidalgo, por su contribución a salvar vidas durante la emergencia sanitaria.

Hasta el momento, la develación se ha llevado a cabo en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”; Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund”, ambos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; y en el Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del Centro Médico Nacional La Raza.

También, en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, “Dr. Gilberto Flores Izquierdo”; en los HGZ No. 30 “Iztacalco”; HGZ No. 2-A “Troncoso”; No. 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro”; y los Hospitales Generales Regionales (HGR) 1 y 2 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” y “Dr. Guillermo Fajardo Ortiz”, respectivamente, en los HGZ No. 24 "Insurgentes"; 27 "Alfredo Badallo García"; 29 "Dr. Belisario Domínguez; y 48 "San Pedro Xalpa", ubicados en la zona norte de la Ciudad de México.

La Condecoración en Grado Placa fue diseñada para reconocer y recordar el esfuerzo de todo el personal de salud frente a la pandemia. La leyenda develada dice: “En reconocimiento al personal de esta unidad médica. Su contribución a salvar vidas durante la pandemia de COVID-19 siempre será recordada”.