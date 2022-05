Condiciona Sedema permisos para Conjunto Estadio Azteca con obras hidráulicas

Pese a que los desarrolladores del Conjunto Estadio Azteca aún no reciben los permisos, el Gobierno de la Ciudad de México ya impuso medidas para la viabilidad del proyecto, entre ellas la construcción de un pozo de extracción de agua, cinco pozos de infiltración de recarga del acuífero, o captar la lluvia para reutilizarla.

Lilian Guigue, directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), detalló que el desarrollador requeriría del 25 por ciento del agua del pozo de extracción que se construiría, el resto del porcentaje del líquido, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) lo administraría para la comunidad y el área de influencia.

Apuntó que Sedema determinó que la empresa tendría que captar y no desperdiciar toda el agua que caiga en temporada de lluvias, para convertirla en agua potable mediante una planta potabilizadora y reutilizarla, con una planta de tratamiento, para servicio de sanitarios o sistemas de ventilación.

"Ellos ya tienen, pero eso no es una autorización, ellos ya tienen (del Sacmex) la factibilidad de agua (...) ellos están proponiendo, que es las medidas que le está imponiendo Sacmex, que es crear un pozo, como Mítikah.

"Lo que ellos proponen como construcción es un centro comercial que tiene, obviamente, una cantidad importante de techos para poder captar el agua, entonces, todos los techos del centro comercial se volverían receptores de agua pluvial y se irían a una cisterna", declaró Guigue a REFORMA.

Remarcó que se trata de algunas medidas ambientales, pero aún hace falta un proceso de consulta vecinal para llegar a acuerdos.

Los permisos oficiales

"A diferencia de Mítikah, que en ese tiempo no existía el que se le preguntara a la gente qué opinaba con respecto a un proyecto de esa magnitud, pues ahora sí tenemos la posibilidad y si no se logran los acuerdos con los vecinos, pues no se va a construir nada hasta que no se logren acuerdos con los vecinos.

“(Permisos) no los va a haber hasta que se haga el proceso de consulta vecinal", subrayó la funcionaria.

Comentó que, como cualquier proyecto, el Conjunto Estadio Azteca tendrá un impacto ambiental, pero deberán evaluar si existe posibilidad de mitigarlos y compensarlos.

Insistió que es necesario la consulta vecinal para determinar la viabilidad ambiental y social del proyecto.

"Lo que nosotros hemos revisado del proyecto en la materia técnica ambiental, va a tener impactos, impactos muy fuertes, pero que hay posibilidad de que sean mitigados y compensados", señaló Guigue.