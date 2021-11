Conectan talleres de Zócalo con conocimiento de pueblos indígenas de CDMX: Cultura

A través de una amplia oferta de talleres, en la que diversos integrantes de variados pueblos indígenas comparten su conocimiento heredado de generación en generación, la séptima edición de la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México conecta a los visitantes con las raíces culturales del país en el Círculo de Saberes.

Alma Reyes, originaria de Durango y radicada en Nuevo York, participante de “Punto de cruz otomí”, reveló que este taller le hizo recordar a su madre fallecida y toda su herencia cultural.

“Me he sentido muy desconectada de mi cultura, por eso me di el tiempo para venir hasta acá y tomar este taller me hizo pensar mucho en mi mamá, ella sabía hacer esto”.

"Me gusta que la gente aprenda a hacer algo mexicano. El punto de cruz es algo que nosotros aprendemos desde niñas, nuestra mamá nos enseña a hacer servilletas, manteles y bordados de blusas o playeras”, compartió en entrevista Martina Fernando Sixto de la comunidad otomí del estado de Querétaro, que este lunes 8 de noviembre impartió un taller de bordado y el día de mañana ofrecerá “diadema otomí”, dijo Alma Reyes, originaria de Durango y radicada en Nuevo York.

Por su parte, en la Plaza de la Constitución se brindó el taller "Modelado en barro", por parte de Pedro Cano, en el que los participantes aprendieron a elaborar varias figurillas inspiradas en la flora y fauna; además de “Grabado infantil”, con Francisco Santiago y “Lengua otomí” con la traductora María Alejandra Chaparro, intérprete desde hace 10 años en el sistema jurídico.

"Es importante que el público conozca que seguimos existiendo. La intención de estas actividades es que la gente conozca nuestras costumbres, tradiciones y lengua", externó la también estudiante de derecho, que explicó al público que su lengua tiene nueve variantes y enseñó algunas expresiones comunes, así como los números, colores y partes del cuerpo.

Paulina Chávez, asistente al taller de punto de cruz y lengua otomí, aplaudió esta iniciativa que permite a la gente conectar con el conocimiento ancestral. “Solo necesitas tiempo y corazón, es sencillo, debes poner atención, todo el tiempo te van guiando y auxiliando”, compartió la visitante al Centro Histórico.

De libre acceso, dirigidos a todo tipo de público, los talleres ofrecen una experiencia única de diálogo y aprendizaje con quienes han sido los guardianes del patrimonio cultural de diversas artes y oficios de los pueblos indígenas, motivo por el cual el público podrá acercarse a este espacio ubicado frente a las oficinas del gobierno capitalino.

Actividades para hoy, 9 de noviembre

Este martes 9 el público podrá acercarse a muñeca y diadema otomí, mientras el miércoles 10 se impartirá “Telar de cintura” con Alicia Montalván; el jueves 11 cocina huasteca en compañía de Mary Paz Archirica; el viernes 12 pastel de tierra mojada; mientras el sábado se ofertará “Pintura en papel amate”, a cargo de Rodolfo Rodríguez y el domingo “Silbatos de barro”, “Bordado de lana Mazahua” y “Partería”.

Para la siguiente semana del 15 al 18 de noviembre, las y los visitantes podrán tomar “Arte plumario”, el lunes 15; nuevamente muñeca y diadema otomí el martes 16; y telar de cintura el miércoles 17 y jueves 18 con las maestras Eugenia de Jesús y Alicia Montalván, respectivamente.

El Círculo de Saberes es un espacio dedicado a la enseñanza y aprendizaje de la palabra de los abuelos, donde el público también podrá disfrutar de diversas ponencias, charlas y conversatorios, además de recitales de poesía indígena y presentaciones editoriales.

"Como cada año la fiesta está dedicada a dar visibilidad y dignificar a los pueblos originarios y comunidades indígenas. Esta edición cuenta con la participación de mil expositores quienes ofrecen, hasta el 18 de noviembre en el Zócalo capitalino, una amplia exposición y venta de artesanías y gastronomía acompañadas de una programación artística", dijo la Secretaría en un comunicado.

