Confirman López-Gatell y AMLO reducción de hospitalizaciones en CDMX; coincide Sheinbaum

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó en Palacio Nacional, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el nivel de hospitalizaciones en la Ciudad de México por Covid-19 se ha reducido desde las últimas tres semanas.

El Subsecretario destacó que existen signos de reducción con tres semanas consecutivas que inician con menos casos de enfermos por virus SARS-CoV-2 respecto a las previas.

Además, afirmó que hay menos camas de hospital ocupadas, así como una leve disminución en la positividad; es decir, del porcentaje de personas que se realizan la prueba de detección del virus tienen un resultado confirmatorio.

"Vemos también una consistencia en la hospitalización donde, se empieza a reducir, destaco la CDMX, tenemos más de ocho días con reducción de ocupación hospitalaria, lo mismo en la zona conurbada.

"Hoy tenemos tres semanas con reducción de casos con respecto a la semana previa, empezamos una semana con 11% de reducción, con respecto a la semana 31, esto en casos estimados, hoy tenemos 10%, este cambio puede perderse pero es probable que terminemos la semana con reducción alrededor de 5% esto sería una tendencia más clara de descenso de la tercera ola", puntualizó en conferencia.

Foto: Cuartoscuro

Baja ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 36%: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 bajó a un 36%, porcentaje que ha aumentado por los contagios registrados en el último día.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 23 de agosto, el número de camas generales ocupadas fue de 2 mil 45, es decir, 47 espacios menos que los registrados el día 22 del mismo mes.

En tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 824, es decir, 38 espacios menos que en el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 871 mil 794, registro que representa un aumento de mil 276 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 67 muertes más que forman parte un total de 447 mil 729 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.