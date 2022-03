Confirman a José Medina para encargarse de la Cuauhtémoc durante la suspensión de Sandra Cuevas

Como se esperaba, tras la suspensión provisional de Sandra Cuevas como alcaldesa será José Guadalupe Medina Romero quien quede como encargado de la Cuauhtémoc mientras se resuelve la situación jurídica de los cuatro funcionarios de la demarcación.

Y es que José Medina se desempeña como director general de Gobierno de la Alcaldía, por lo que quedará encargado fungir como encargado de despacho, de acuerdo a como estipula la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, quien tendrá que ver lo relativo al gobierno, relaciones con estados y municipios, la coordinación metropolitana, entre otras.

Asimismo, luego de la ola que desató su suspensión por parte de una jueza de control este mediodía, Cuevas, también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) confirmó en entrevista radiofónica que será José Medina quien se encargue de llevar la Alcaldía en su ausencia, aunque reiteró que espera que solo sean tres días, hasta este jueves.

Y es que será el jueves cuando se reanude la audiencia inicial, en la que Sandra Cuevas rendirá su declaración y presentará los videos que en diversas ocasiones ha afirmado que la exonerarán, aunque tampoco descartó que la jueza dicte prisión preventiva justificada y la vincule a proceso, pues aseguró que ya hay una línea en su contra desde Morena y el Gobierno de la CDMX.

Asimismo, aseguró que la persecución política en su contra, además de gobernar una de las demarcaciones que los oficalistas perdieron en las últimas elecciones, tiene como base el haber rechazado en cuatro ocasiones pasarse a Morena, aunque dicho partido rechaza habérselo pedido.

Aunque aseguró que los trabajos en la Cuauhtémoc no se frenarán en su ausencia, por lo que confió en su director general de Gobierno. Sin embargo, destaca que Medina Romero no esté entre los cuatro funcionarios de la alcaldía, entre ellos Cuevas, acusados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de abuso de autoridad, robo y discriminación, luego de que en un principio se afirmó que habría sido él quien pidió a los mandos policiacos no denunciar a la alcaldesa para no afectar su imagen ni la de la demarcación.

Sobre el encargado de despacho

Previo a su encargo en la Alcaldía Cuauhtémoc, que tomó el 1 de octubre de 2021, José Medina fue nombrado por el Senado en 2018 Magistrado de Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En tanto que, previamente, se desempeñó como director de Política Criminal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), además de algunos puestos en combate a la corrupción al interior de la institución, asesor del procurador, y subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales.

Leer más: Acusa UNACDMX persecución política en el caso contra Sandra Cuevas; Fiscalía lo rechaza

Mientras que en la administración de la CDMX fue director general del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).