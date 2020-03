Confirman la primera muerte por coronavirus en México

CDMX.-La noche de hoy, la Secretaría de Salud confirmó el primer deceso por coronavirus en México; se trató de un hombre con diabetes.

Horas antes de confirmarse el hecho por la Ssa, una mujer aseguraba que su esposo murió de coronavirus en el INER, y denunció que los médicos no le dieron pruebas de detección para el virus.

Recién notificado el caso, en una tramisión realizada por Milenio, la mujer asegura que su hoy difunto esposo llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pese a su mal estado no le realizaron las pruebas necesarias para corroborar si estaba infectado de Covid-19.

En entrevista, la mujer declara que desde el principio los partes de salud del caso de su marido "fueron muy confusos"; los médicos determinaron que la muerte del hombre se debió a una falla sintémica en organos producto de influenza.

"Los hospitales no tienen absolutamente nada", dijo tajante, cuando explicaba que tuvo que comprar ella misma los insumos médicos y quirurgicos mientras el personal del hospital lo trataba.

Visiblemente dolida, la mujer reprochó el actuar de las autoridades y las deficiencias con las que se cuenta en el INER, ya que en sus declaraciones asegura que le negaron las pruebas porque estas estaban únicamente reservadas para personas que presentaran signos "de gravedad".

Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020

La señora, quien no ha visto el certificado de deceso, dice que los médicos en principio no le confirmaron que era Covid-19, si no que se trataba de una influenza agravada.

AFP

Dentro de su dolorosa queja ella extiende que faltaron muchos protocolos para intervenir el caso de su esposo con celeridad, y que solo le recomendaron cuarentena.

Sin embargo afirma que se rumoreaba entre médicos su pareja sí era portador del virus, aunque en principio se manejó el diagnóstico como perteneciente a otra enfermedad.

Esta muerte por el virus Covid-19 se trataría del primer deceso registrado en el país por los síntomas agravados implícitos en el contagio del mismo.

Este día la Secretaría de Salud en el Comunicado Técnico Diario del 18 de marzo confirmó que hay 25 nuevos casos de coronavirus Covid-19 en el País, con lo que suman 118 en total.

De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, se observa que el 59 por ciento de los pacientes con Covid-19 son hombres y un 41 por ciento son mujeres.

AFP

Se informa que el 9 por ciento de los casos ya confirmados han requerido hospitalización y el 91 son casos ambulatorios, es decir, se recuperan desde sus domicilios.

En cuanto a los casos sospechosos, se expuso que existen 314 casos de Covid-19 y 787 han sido descartados .

La persona más joven confirmada con Covid-19 tiene 17 años, mientras que la persona con más edad tiene 80 años.

El gobierno ha desplegado información básica para resolver dudas acerca del coronavirus, sus métodos de transmisión y medidas de prevención. Dicha información puede ser leída aquí.