Ciudad de México.- En el Metro, los usuarios resintieron el paro de mujeres de este 9 de marzo, pues taquilleras se unieron a este.

En estaciones donde no hay máquinas recargadoras como Jamaica y, algunas entradas de Bellas Artes, los policías dan acceso gratuito a usuarios que no pueden comprar tarjetas, ni boletos.

Sin embargo, en otras estaciones como Zócalo, usuarios, sobre todo de la tercera edad, no saben cómo usar las máquinas o no traen para comprar una tarjeta, por lo que el paro de taquilleras los agarró desprevenidas.

"Yo tengo un negocio de plomería y ayer no alcancé comprar toda mi mercancía, entonces hoy tuve que salir, pensaba unirme al paro ya lo pude. Hace rato el policía me dijo que me pasara, pero ya aquí no me dieron chance. No sabía (del paro de taquilleras, sino me hubiera prevenido", aseguró Azucena Vásquez en la estación Zócalo, de la línea 2.

Confunde a usuarios paro de taquilleras en el Metro CDMX/Reforma

Otros capitalinos como Rafael Quiroz, desconocían por completo el paro de mujeres convocado para este lunes

"Llegué con los oficiales a preguntarles y me dijeron que no habían taquilleras y que comprara tarjeta , pero no traigo para comprarla.

No sabía que en las taquillas había puras mujeres y no tenía ni idea eso del paro que están diciendo", aseguró.

En la ruta 38 del servicio Atenea de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en el que sólo se suben mujeres y hombres de la tercera edad, se calcula que hubo un pasaje del 50 por ciento del total qué hay en días normales.