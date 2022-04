Contó GCDMX 8 mil visitantes en primer día de Capilla Sixtina en el Zócalo; analizan prolongarla

Durante su primer día abierta al público, la réplica de la Capilla Sixtina recibió la visita de 8 mil personas, destacó en comunicado la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Asimismo, la dependencia capitalina a cargo de Claudia Curiel de Icaza resaltó que la exposición, que además contempla réplicas de diversos cuadros expuestos en los museos del Vaticano, así como una proyección multimedia sobre el proceso de construcción del emblemático edificio, así como la creación de sus obras.

En tanto que ésta permanecerá en el Zócalo capitalino abierta hasta el 19 de mayo, con un horario de 10:00 a 18:40 horas, de martes a domingo, con el ingreso de grupos cada 20 minutos y siguiendo los protocolos sanitarios recomendados para evitar contagios de Covid-19.

Mientras que la recomendación de las autoridades es reservar en línea los boletos a fin de evitar las filas, aunque también se puede llegar sin boletos y esperar 20 minutos, aunque en la página de internet, donde solo aparecen fechas del 21 de abril al 1 de mayo, marca que todas las entradas están agotadas.

De igual forma, la secretaría resaltó que la exposición tiene como objetivo la promoción de la actividad cultural en la Ciudad de México, toda vez que ésta regresó a la capital, tras su exposición en 2006 en la explanada del Monumento a la Revolución, con motivo del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

Además de que habría sido iniciativa de la Santa Sede la muestra de obras presentes en los museos del Vaticano, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y su Secretaría de Cultura, el Fondo Mixto de Promoción Turística y la Arquidiócesis Primada de México.

Podría extenderse la exposición

Por otra parte, durante su conferencia de prensa la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseveró que su administración buscará ampliar la permanencia de la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo capitalino, luego de que hoy, el día de su inauguración, se registraron largas filas para entrar.

"Por supuesto que queremos que la mayor parte de los habitantes de la Ciudad la visiten, entonces, vamos a ver cómo hacemos para que puedan visitarla más personas", afirmó Sheinbaum.

“No he podido entrar, pero es algo extraordinario realmente, es una, realmente parece que uno está, he tenido el privilegio, realmente, de estar presencialmente en la Capilla Sixtina y, por las fotografías y lo que me ha contado la gente que ha ido, parece que sí es algo muy, muy similar", concluyó.