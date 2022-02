Convive Claudia Sheinbaum con estudiantes en el Universum de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó una visita al UNIVERSUM, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en compañía de alumnas y alumnos de escuelas secundarias públicas de la capital con el objetivo de incentivar la participación de las niñas en el campo de la ciencia.

“Este día se instauró porque resulta que hay pocas niñas y mujeres que se dedican a la ciencia, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo; (…) los días, en general, que se instauran por la UNESCO, por Naciones Unidas, como el Día Internacional de la Mujer, tienen el objetivo de hacer –en ese día– una visibilización, hacer público, que todos reflexionemos sobre la situación de la mujer en el mundo (…) Y este día, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, tiene justamente el objetivo de que reflexionemos por qué las niñas no piensan muchas veces que quieren ser biólogas, que quieren ser físicas, matemáticas, químicas o, incluso Ciencias Sociales, sociólogas o humanistas, pero particularmente científicas”, señaló.

Sheinbaum expuso que por ello el Gobierno capitalino tiene la obligación de otorgar todas las condiciones para que las niñas de la Ciudad de México cumplan sus sueños, de tal forma que a través del Derecho a la Educación se han creado nuevas preparatorias del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y el Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”.

“Estamos para decirles a todas ustedes, a todas las niñas de la ciudad, de nuestro país, del mundo entero que no tenemos cerradas las puertas bajo ninguna condición, que nadie nos puede cerrar las puertas, que nosotras podemos ser cualquier cosa que podamos ser; que no se nos limite a ciertas profesiones o a no tener profesión o a que porque tenemos hijas, hijos, por ser madres, no podemos seguir estudiando o no podemos trabajar”, agregó.

La mandataria local expuso que además el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia sirve para reconocer a las mujeres pioneras que estudiaron y se desarrollaron en carreras científicas, motivo por el cual recordó que su madre, Annie Pardo Cemo, quien es bióloga, doctora en bioquímica y profesora Emérita de la UNAM, y la astrónoma, Silvia Torres, fueron figuras claves que despertaron su curiosidad por estudiar Física.

“Tenemos que seguir abriendo brecha para todas las niñas de nuestro país. Así que, el mensaje del día de hoy es un reconocimiento a quienes nos abrieron brecha; a mi madre, a Silvia, a muchas mujeres que abrieron brecha para que pudiéramos ser científicas, muchas de nosotras”, dijo.

En la visita por el UNIVERSUM acompañaron a la Jefa de Gobierno niñas y niños de las Escuela Secundarias Técnica No. 4 “Celia Balcárcel”, de la Alcaldía Miguel Hidalgo y la federal 243 de la Alcaldía Álvaro Obregón, quienes recorrieron las salas de océanos; de Tesoros: fósiles y minerales de México; y Hábitat el espacio de todos.

La directora del UNIVERSUM, María Emilia Beyer Ruiz, expuso que la misión del Museo es que las niñas y niños se introduzcan en el mundo de la ciencia.

“Que sepan que ellas pueden ser las protagonistas de las historias de la ciencia y de la innovación tecnológica; nos engalana, entonces, su visita”, comentó.

En el recorrido estuvieron presentes la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes.