Convocan a "Besotón" en Six Flags tras discriminación a pareja gay por darse un beso

Tras darse a conocer el caso de discriminación a una pareja gay que se dio un beso en Six Flags, usuarios de redes sociales convocan a realizar un "Besotón" frente al parque de diversiones más popular de Ciudad de México.

Con el objetivo de protestar contra la discriminación y la homofobia a la comunidad LGBTI, cibernautas piden acudir a las 16:00 horas de este este jueves afuera del parque de diversiones, ubicado en la alcaldía Tlalpan, para besarse.

Esto luego de que se viralizara un video donde el supuesto director de Six Flags exhorta a que una pareja gay acate la "regla del afecto" del reglamenteo, en la cual no podría besarse en las instalaciones debido a que es un "ambiente familiar".

Con frases como "No más homofobia" y "No más odio" es como integrantes de la comunidad LGBT y personas en general reprueban el hecho de discriminación a una pareja gay que fue sacada de la fila e incluso amenazada con sacar del parque si no se comportaba.

El caso se dio a conocer mediante el hashtag #SixFlagsDiscrimina, que muestra el video de un hombre identificado como empleado del parque explicándole a la pareja que no pueden besarse pues es una regla de Six Flags México.

"Primero que nada, no es a contentillo; tenemos que respetar. Si hay muestras de afecto por supuesto que se tolera, como todo, pero ya el tema de besarse en público y eso, no, porque se sienten traspasados las demás personas en su intimidad", explicó.