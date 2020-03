Coronavirus: Al menos 100 ecuatorianos quedan varados en el AICM

Ciudad de México.- Un centenar de ecuatorianos está varado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la cancelación de los vuelos de retorno a su país, ante el anuncio de su Presidente Lenin Moreno de cerrar la frontera a partir de mañana.

Agrupados en las periferias de la puerta 9 de la Terminal 1, los provenientes de Quito, Guayaquil, Riobamba, Ibarra, Ambato y Cuenca denunciaron cancelaciones en las aerolíneas Copa Airlines, Interjet y Aeroméxico.

En todos los casos, los extranjeros aseguraron que las aerolíneas no les reembolsaron los boletos y se los querían asignar en otra fecha diferente.

Daniela Lituman, originaria de Cuenca, arribó a México junto con dos amigas desde el 9 de marzo, y tenía previsto irse hasta el próximo 20 del mismo mes, pero su vuelo en Copa Airlines fue cancelado.

"Teníamos un tour programado desde el 9 de marzo hasta el 20 de marzo, hicimos los pueblos mágicos San Miguel de Allende, Morelia, Tlaquepaque, Taxco, CDMX, Querétaro, teníamos que regresar el 20 desde Cancún", explicó.

Foto EL DEBATE

"Ahora que Lenin Moreno dijo que hasta hoy se mantenía abierta la frontera, que durante 60 días iba a estar cerrado el País para ciudadanos y extranjeros".

Cecilia, quien viajó desde Quito, dijo que a México la trajo un voluntariado el pasado 15 de febrero, y tenía previsto irse el 28 de marzo en el vuelo de Aeroméxico, el cual le cancelaron.

El 28 de marzo, salía de Guadalajara a las 20:15 horas, 21:15 llegaba a CDMX, y de aquí salía a la 1 de la madrugada del 29", explicó.

"En Aeroméxico dijeron que es culpa de mi Gobierno por el cierre de fronteras, no es responsabilidad de la aerolínea y no me reembolsaron el dinero. Vuelo redondo de 500 dolares", afirmó con un cubrebocas puesto.

Otro ecuatoriano, quien se identificó como Juan Gallardo, afirmó que Interjet le quería cambiar su vuelo del próximo 17 de marzo, a uno para el 5 de abril.

El grupo de aproximadamente 129 viajeros, los cuales apenas se conocieron por esta problemática, decidió pagar 600 dólares con la promesa de viajar a Toluca, y que a esa terminal arribe un avión de la empresa "Aeroregional", originaria de Ecuador, para llegar a su país antes del cierre de la frontera.