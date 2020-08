Covid-19: CDMX seguirá en semáforo naranja por sexta semana; reabriran bares y salones

Ciudad de México.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja la próxima semana por pandemia de Covid-19. Asimismo, dijo que hospitalizaciones y casos han disminuido debido a las medidas preventivas de la población.

"Seguimos en semáforo naranja en la Ciudad, creemos que esta disminución, aunque lenta, pero finalmente lo más importante disminución, tanto en el número de hospitalizaciones como en la positividad, tiene que ver con las medidas preventivas, es decir, el que una parte muy importante de la población de la CDMX y sus visitantes está usando el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, insistimos en la importancia de estas actividades preventivas", sostuvo en conferencia.

Del 3 al 6 de agosto ya hay una reducción en el número de casos y también en la tasa de positividad. En la tasa de cada 100 habitantes pueden ver como hay una reducción continua local.

Además dijo que a partir del 10 de agosto se permitirán actividades en albercas abiertas y techadas; 11 de agosto, museos con 30 por ciento de aforo, y el 12 de agosto, cines, bares, cantinas, antros, salones y jardines de eventos al 30 por ciento de su capacidad.

México, un país que no cambiará su forma de atacar el Covid-19

Horas después de que el país superara la barrera de las 50.000 muertes oficiales por el nuevo coronavirus, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descartó el viernes un cambio en la estrategia para combatir la pandemia al tiempo que elogió a las autoridades sanitarias por el manejo de la crisis.

En el último reporte dado a conocer el jueves por la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los contagios totalizan 462.690 y que los decesos son 50.517.

Se trata de casos confirmados, aunque las autoridades sanitarias han reconocido que ambas cifras podrían ser mayores.

López Obrador dijo que desde el inicio de la pandemia ha habido un manejo responsable y que él dejó la estrategia en manos de especialistas.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

Estamos hablando de eméritos, de investigadores destacadísimos y de especialistas, no hay médicos generales y lo digo con respeto, afirmó AaMLO

"No hay en el mundo un equipo así que esté manejando la pandemia, no me gustan las comparaciones, siempre lo he dicho, porque no se pueden comparar las desgracias de los pueblos, de las naciones; pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados a pesar de que tenemos elementos que nos referimos, sobre todo las enfermedades crónicas ", agregó.

