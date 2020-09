Covid-19 México | 5 de septiembre: Suman 67,326 muertes y 43,237 contagios activos

Ciudad de México.- La tarde de este sábado 5 de septiembre, tuvo lugar la conferencia de la Secretaría de Salud con motivo de informar el avance de la pandemia de coronavirus en México, y reportó la cifra de 67, 326 muertos, de acuerdo con el reporte técnico expuesto en el Palacio Nacional.

El equipo técnico que se presentó a la conferencia expuso que dentro del marco de estas cifras también suman los 43,237 contagios confirmados activos de coronavirus, además de 629,409 casos acumulados desde el 28 de febrero y 1, 425, 207 estudiados en total.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las personas que fueron estudiadas en total para conocimiento de la enfermedad apuntan a una desaceleración de la pandemia y han resultado negativo a la prueba de Covid-19, 709,182 personas.

Grafica del status de la pandemia en México. SSa

Ayer, 4 de septiembre, para muestra del avance de la pandemia, durante la conferencia vespertina se dijo que había 66,851 muertes y 623,090 contagios. Dicha escalada responde a los índices de movilidad de los distintos estados, aunque se recalque la pandemia ya ha entrado en una fase descenso.

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 875 mil muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este sábado a las 11H00 GMT en base a fuentes oficiales.

La próxima vacuna de coronavirus se prepara para ser entregada para 2021. AFP

Esta cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con las personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de países pobres la capacidad de hacer pruebas de diagnóstico es limitada.

En cuanto a los avances de la vacuna, el laboratorio boliviano Sigma recibió la autorización gubernamental para fabricar el antiviral ruso Avifavir empleado en el tratamiento del coronavirus, confirmaron responsables sanitarios del país andino.

Se espera que los efectos de la pandemia se vean aminorados el año entrante. AFP

De acuerdo a los rumores, es científicamente falso que una posible vacuna para la COVID-19 cambie el ADN de las personas y las haga "genéticamente modificadas", según científicos e investigadores.

Tales afirmaciones, que están muy extendidas en las redes sociales, han causado mucha conmoción y confusión.Para sorpresa del público, algunos afirmaron que una futura vacuna para la COVID-19 ofrece acceso a "genes inyectores" en los seres humanos para modificarlos genéticamente.

En la CDMX se pretende reavivar el comercio con medidas cautelares a causa del virus. AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara en su sitio web que el principio base de la vacunación es estimular el sistema inmunitario "con un agente infeccioso, o componentes de un agente infeccioso.

En tanto estos son modificados de tal manera que no se cause ningún daño o enfermedad, pero garantizando que cuando el huésped se enfrenta a ese agente infeccioso, el sistema inmunitario puede neutralizarlo adecuadamente antes de que cause algún efecto grave".

Te puede interesar:

UNAM aplicara examen a 8 aspirantes con covid-19

FCE cancela Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Recibió La Luz del Mundo ayuda de Estados Unidos por Covid-19