Covid-19 ha destacado la estupidez humana: escritor Miyagi

México.- La gente comenzó a comprar montones de rollos de papel higiénico sin saber para qué. Los desinfectantes en aerosol se agotaron en las tiendas, mientras el ser humano enfrentaba a un nuevo coronavirus, sin entender muy bien de qué se trataba, lo que originó miles de muestras de la estupidez humana con notas informativas que le dieron la vuelta al mundo, afirmó José Luis Guzmán, alias Miyagi, coautor del libro Coronanews.

Este nuevo libro electrónico sobre COVID-19 de Miyagi y Guillermo Guerrero es un recuento de 215 noticias de todo el mundo acerca del comportamiento más curioso, extraño e involuntariamente humorístico de la pandemia que nos azota: «Empezamos a recopilarlas desde el principio, y fuimos dándonos cuenta de que eran noticias donde destacaba, eminentemente, la estupidez humana, que hay mucha, y así nació el libro», contó Miyagi en entrevista en vivo para EL DEBATE [Entrevista con José Luis Guzmán “Miyagui”].

Retrato de la sociedad

Este libro electrónico contiene historias «muy locas», pero reales, verificadas por los autores, las cuales, de acuerdo con el autor, son noticias que nos retratan como sociedad: «Nos dibujan como seres humanos. Es decir, yo creo que, en el futuro, espero que por ahí del año 2224, este sea el libro obligatorio para los historiadores y se den cuenta que al final la especie humana sigue creyendo lo mismo».

Mencionó esto ya que, en 1918, con la pandemia por influenza española, en la que hubo otro tipo de coronavirus, la gente creía que el mal salía de las coladeras, que subía a la superficie y penetraba en las casas, por lo que cerraban todo, cuando la recomendación de los médicos de ese entonces era abrir ventanas y dar ventilación, recordó. «La gente, fuera rusa, neoyorquina, fuera de cualquier parte del mundo, creía más en estos mitos y supersticiones que lo que la ciencia le decía, y eso nos dio la pista que no hemos cambiado como sociedad», destacó.

Portada del nuevo libro electrónico que contiene más de 200 notas verídicas,involuntariamente humorísticas y asombrosas en tiempos de COVID-19.

Naturaleza humana

En el libro se menciona la historia de una pareja en la India a la que le detectaron COVID-19. Al estudiar a sus contactos cercanos, se dieron cuenta de que la joven tenía otros dos novios; el novio otras tres novias en otro pueblo, y a su vez estas mujeres tenían otros novios, por lo que, al final, terminaron en cuarentena 156 jóvenes que andaban de un modo u otro con las mismas parejas: «Lo cual nos habla que lo “cachondo” no se nos quita nunca, ni con el coronavirus», dijo.

En Bolivia, por ejemplo, corrieron con tanta fuerza por las redes sociales los rumores del 5G (tecnología inalámbrica) y de que Bill Gates quería conquistar voluntades, que los bolivianos destruyeron las antenas 5G, que en realidad eran torres de luz, obligando al Gobierno a salir a decir: «Perdón, pero esa tecnología todavía no la tenemos», recordó. «Todas esas cosas, te lo juro, me dicen mucho más de la especie humana que a veces los discursos de López-Gatell o lo que digan los gobernadores o lo que digan algunas autoridades, porque esta es la gente de la calle, la gente que se está enfermando, que está sufriendo la pandemia, pero que actúa de una manera extrañísima», destacó.

Sin olvidar el rumor de que no existe el coronavirus, sino que más bien lo que querían hacer era sacar el líquido de las rodillas, valiendo más el de la derecha que el de la izquierda, a tal grado de que la gente lo creyó, y agregó: «Bueno, si la secretaria de Gobernación dice que toma nanopartículas de cítricos, ¿por qué yo no he de creer que el coronavirus se quita con caldo de pollo, como dice el gobernador de Puebla? Incluso, en España, donde el confinamiento fue obligatorio, una persona sacó a pasear un perro de peluche para salir un rato de casa».

José Luis Guzmán, Miyagi.

Profesión: licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Ciencia Política por la FCPyS de la UNAM.

Trayectoria: colaboró en Grupo Imagen y W Radio como productor de Carmen Aristegui y Javier Solórzano del 2000 al 2005. Actualmente produce y conduce Charros vs. Gangsters en Noticias MVS. En televisión ha colaborado en Círculo Rojo de Televisa y El Almohadazo, de Canal 52. En medios impresos sus colaboraciones se han publicado en los periódicos Reforma y Milenio.

Foto: Cortesía

La estupidez es infinita

El autor destacó que lo que más va a encontrar en este libro son tonterías, pues la estupidez humana es infinita, y se podrá dar cuenta de ello al leerlo, reiteró. A razón de que existió la nota de que los gatos y los perros eran transmisores del virus, muchos de estos animales fueron sacrificados en otras partes del mundo, otros tantos se han quedado en la orfandad al morir sus dueños, esperando afuera de los hospitales, contó, por lo que las ventas de este libro electrónico serán destinadas a albergues de animales, aseguró.