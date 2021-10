Critica AMLO a alcaldesa de Cuauhtémoc por decir que "fue pobre y no le gustan los pobres"

Durante la mañanera de este 26 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un video donde Sandra Cuevas, alcaldesa en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde dice que no le gustaba el gobierno de pobres.

"Estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a una alcaldesa, aquí en la CDMX, donde dice que ella está en contra de los pobres”, mencionó AMLO durante la conferencia mañanera

AMLO compartió en la mañanera del 26 de octubre el video de una entrevista que Sandra Cuevas dio al canal de YouTube "Atypical TeVe", dirigido por Carlos Alazraki.

Durante el clip que se difundió en redes sociales, se puede escuchar a la líder de oposición hablar de sus planes en la alcaldía capitalina, especialmente aquellos que están enfocados a mejorar la economía de los habitantes de la demarcación.

Especial

¿Qué dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc?

En la entrevista, Sandra Cuevas asegura que le va a dar herramientas a la gente para salir de la pobreza y no les va a regalar dinero.

"Porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan", añade Sandra Cuevas.

El video de la entrevista que Carlos Alazraki le hizo a Sandra Cuevas fue publicado el pasado 21 de octubre.

"Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, dijo la alcaldesa en un video.