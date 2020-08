Critican en ciudades diseño para hombres 

Ciudad de México.-La Ciudad de México, como otras metrópolis de México y el mundo, están diseñadas para los hombres, por lo que las decisiones de movilidad responden sólo a sus necesidades, aseguraron expertas en género y transporte.

En un foro de movilidad con perspectiva de género, las especialistas explicaron que la inequidad de género en la movilidad empieza desde las instituciones encargadas de diseñar las calles y de decidir sobre el transporte y el orden de los desplazamientos.

"Dentro de las dependencias no se logra tener una comunicación y las ciudadanas nos enfrentamos a que muchas no somos ingenieras o arquitectas, profesiones que normalmente han reinado, la descalificación empieza por: eres joven, eres mujer y además no tienes la preparación", lamentó Mariana Orozco de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu).