Cuando el hambre es más dolorosa que el coronavirus

Ciudad de México.- «De acuerdo a tus respuestas, tienes un riesgo alto de tener COVID-19; sin embargo, tus síntomas no indican necesidad de hospitalización. Por el momento, te pedimos que permanezcas en aislamiento». Ese fue el mensaje que recibió una joven mujer de la Ciudad de México cuando, en su desesperación por presentar todos los síntomas de COVID-19, buscó ayuda con el Gobierno de la Ciudad. Dos semanas después, está en espera de saber si es una más de las contagiadas por este virus.

La joven, de 29 años, pide anonimato debido al estigma que rodea a una persona enferma de COVID-19. Todo comenzó con un resfriado común, el sábado 28 de marzo, por lo que tuvo síntomas como flujo nasal, dolor de cuerpo y sentía un poco cerrada la garganta. En ese momento se automedicó con Agrifen, pensado que era un resfriado común, pues su esposo una semana antes presentó todos los síntomas también, pero salió rápido del «resfriado».

Ella trabaja en diferentes tianguis de la Ciudad de México, en la zona en que vive, alcaldía de Iztapalapa. Vende artículos para el hogar. Ante la gran necesidad económica que ella y su pareja tienen, a pesar de sus síntomas, siguió yendo a vender al tianguis.

Con la información sobre medidas preventivas que se han difundido por todos los medios de comunicación, y pensando que solo era un resfriado, intentó cuidarse y cuidar a las demás personas a su alrededor usando cubrebocas, la sana distancia y gel antibacterial, aunque admite que el contacto que tuvo con sus clientes solo fue a través del dinero, cuando llegaba a vender algo y recibía el pago y daba el cambio.

Duerme separada de su marido en la sala, usando sus propias almohadas y sábanas.

Ella regularmente trabaja los días martes, miércoles, jueves y algunos fines de semana. Ese sábado 28 de marzo trabajó, y el martes 31 de marzo también, aunque sintiéndose muy mal, cuenta: «Todavía trabajé el día martes, y fue que empecé a empeorar. Ya tenía fiebre, tos seca que no se me quitaba y los síntomas de resfriado, como flujo nasal, ojos llorosos, dolor de cuerpo. Sentía dolor como muscular, como si hubiera hecho mucho ejercicio; las piernas, los brazos; de cabeza hasta el estómago sentía que me dolía», relata.

En esta entrevista vía telefónica, contó con algunos problemas para hablar por la incesante tos que la aqueja y falta de aire, que ese martes envió el mensaje de texto con la palabra COVID-19 al número 51515.

Burocracia e incertidumbre

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), presentó este servicio gratuito de información oficial vía mensaje de texto (SMS) sobre coronavirus, con el fin de que la ciudadanía tenga orientación y para recibir indicaciones e informarse en caso de presentar síntomas relacionados con esta enfermedad.

La joven utiliza otra loza diferente a su marido para evitar contagios. Se ha automedicado. Vende artículos en un tianguis, y está sufriendo la incapacidad de trabajar.

Este servicio le costó al Gobierno de la CDMX tres millones de pesos, y dio inicio el pasado 17 de marzo del 2020. En sus primeros cinco días de atención, la CDMX recibió 102 000 mensajes para pedir información del COVID-19. La respuesta al mensaje de texto es otro mensaje con un cuestionario que el presunto enfermo debe responder.

Ahí la cuestionan primeramente sobre sus datos generales, también pregunta sobre los síntomas: si ha tenido fiebre mayor a 38 grados, si tiene flujo nasal, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, entre otras más, a las que se responde con un sí o con un no.

Luego de que la entrevistada respondiera estas preguntas, recibió una llamada al día siguiente, el 1 de abril. Ella supone que esa llamada venía de Locatel. En ella le realizaron las mismas preguntas que vienen en el cuestionario por mensaje, pero aquí ya cuestionan si ha cambiado alguno de los síntomas, si hay alguno nuevo o si alguno ha desaparecido, y la indicación de no salir a la calle, sin dar ninguna opción de apoyo económico o de alguna otra índole.

«No salir de casa son indicaciones que para mí son muy absurdas. Si tienes fiebre, ponte fomentos de agua en la frente; si te duele la cabeza, tómate una aspirina; si te duele todo el cuerpo, recuéstate, “recuerda que descansar es el mejor alivio”. Para mí, siento que son respuestas absurdas», dijo llena de impotencia respecto a las indicaciones que recibió.

A partir de ese primero de abril, decidió ya no salir de su casa, aislarse en su pequeño departamento que renta por 2 mil pesos al mes, aunque vive con su esposo, y entonces tuvieron que adaptar un espacio solo para ella, aunque él estuvo enfermo una semana antes, y con la gran necesidad económica su esposo tiene que seguir saliendo a trabajar.

A partir de esa primera llamada, recibió hasta dos veces por día en una semana llamadas para monitorear su estado de salud. En ellas aprendió que hasta en una conversación se puede transmitir el virus: «Yo tuve contacto con muchísima gente, te estoy hablando desde el transporte. Yo no tengo auto, entonces desde ahí yo siento que fue con un contacto exterior», dijo, tratando de explicarse dónde pudo haberse contagiado.

Ante la falta de empleo, ha tenido muchos problemas para surtir su despensa.

Pese a compartir el mismo departamento, ella y su esposo decidieron separarse lo más posible en el mismo sitio. Sus medidas han sido que ella duerma y esté todo el día en la sala, porque ahí está la televisión. Además, ella usa su propia sábana, lava los trastes que ella usa con cloro y con una esponja diferente, y en cuanto a los alimentos, su madre los apoya con ello, así que su esposo solo pasa por la comida y la lleva a casa.

Su esposo tiene que seguir yendo a trabajar, es ahora el único sustento de la familia, más ahora que ella no ha podido salir a vender al tianguis, comenta. Se encuentran ahorcados con los gastos, pues tiene que pagar la renta de su departamento, y su esposo recibe un sueldo de mil 300 pesos a la semana en la empresa en la que se desempeña lavando camiones repartidores de una marca de agua.

¿La salud o la economía?

«Él presentó una semana antes de mí, como a mediados de marzo, un leve resfriado. Él fue al Seguro. En el Seguro lo trataron, le dieron Ketorolaco inyectable y todo, pero nada más le duró como tres días, por eso al principio pensamos que era un resfriado normal nada más, pero él no ha presentado nada», platica, aunque sus síntomas fueron muy parecidos: fiebre, flujo nasal y dolor de cuerpo y de cabeza.

Además, explica que en una de las tantas llamadas que recibió la primera semana en que la monitorearon por parte del Gobierno de la Ciudad pudo hablar con una médico, pues ella aseveraba sentirse peor cada día.

El día viernes 3 de marzo, una doctora le hizo la recomendación de asistir con el epidemiólogo en dos semanas, dependiendo de su evolución. Le dijo que le sacarían una cita, y sería el día sábado 11 de abril. Le dieron el nombre de un médico, y le pidieron que se presentara en un centro de salud ubicado cerca a la estación del metro Acatitla, de la CDMX.

Ante la desesperación de los síntomas que padece y al no poder salir a trabajar, solicitó vía Twitter el apoyo del kit que reparte el Gobierno de la CDMX a los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

«Me dijo que tenía que llevar cubrebocas, que tenía que llevar un traje, no tengo ahorita la especificación, pero que tenía que ir cubierta por el alto riesgo de contagio; tenía que ir en un vehículo que no fuera transporte público, que si podía me fuera en taxi, pero que lo mejor era que yo pidiera un carro», cuenta.

Este traje que le solicitaron para asistir a hacerse la prueba de COVID-19 está agotado —detalla—, y el que encontró tenía un costo de casi mil pesos, por lo que esa opción la desestimaron, pues además el traje es desechable: «Uno como del material del cubrebocas, creo yo, estaba en 900 pesos, pero es desechable, no me sirve, y la verdad es que no voy a ir a gastar ese dinero que no tengo para ir por una cita, para que me digan sí o no tengo el COVID», dice.

Debido a esto, no acudió ese sábado a hacerse la prueba de COVID-19. Su esposo recibió su pago semanal, pero todo se fue en el alquiler.

Kits médicos

En medio de todo esto, no le han podido recetar ningún medicamento que la ayude con todas sus dolencias, pues le dijeron que requiere un examen físico y conocer su historial médico. El lunes 6 de marzo recibió una llamada por parte del Gobierno de la Ciudad de México en la que le preguntaron «del 1 al 10, qué tan mal me sentía; si estaba mejor, peor o igual. Les dije que peor. Al principio yo no tenía dificultad para respirar, pero ahora sí».

Mensajes que la persona sospechosa con COVID-19 ha enviado a Locatel.

Pese a tener fiebre, no ha sabido de cuántos grados, pues no tiene termómetro, y en las farmacias a las que su esposo fue a comprarlo estaban agotados: «Cada que me preguntan si he tenido fiebre mayor a 38, no sé qué contestar, no tengo cómo medirla. A mí me salió un fogazo por la fiebre. El día de ayer tuve fiebre también. Dice mi esposo que estaba hasta alucinando, y me puso trapos y todo, y me metió a bañar, pero no puedo saber qué grado tenía de temperatura porque no tengo un termómetro para checármela».

Por lo anterior, y en medio de la desesperación, el martes 7 de abril tuiteó a Locatel: «Oigan, ¿sabe alguien cómo puedo obtener mi kit? Tengo doce días enferma, y no hay en ninguna farmacia termómetros», con etiqueta a Claudia Sheinbaum y a la cuenta de Gobierno de la CDMX. La respuesta de Locatel_mx fue: «Para obtener el kit debe realizarse un tamizaje a través de un SMS al 51515 con la palabra COVID-19. En caso de que haya una probabilidad de que tenga COVID, personal de Salud lo visitará en su domicilio y le entregará el kit».

El 30 de marzo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que 123 brigadas de salud, en coordinación con la Dirección General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar (Sibiso), entregarían un kit médico COVID-19 en los domicilios de las personas con sintomatología de la enfermedad, identificada a través del sistema de mensajes SMS. Incluso, se mencionó que incluiría una despensa como apoyo alimentario.

Este kit supuestamente incluye termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol, gel antibacterial para catorce días y una despensa. Sin embargo, hasta el momento, sigue sin recibir kit alguno, pese a su gran necesidad económica.

La joven continuó aislada una semana más. Siguió con malestar, migraña, «un dolor de cabeza insoportable», falta el aire; «me agito hablando o si me agacho por unas cosas me falta el aire y me mareo, y la tos que ya no es seca, ahora es con flemas, y me ha hecho hasta vomitar por el esfuerzo. El pecho me duele, pero yo creo que es por la misma tos».

Hasta el lunes 13 de abril, un dolor de cabeza intenso, mayor dificultad para respirar y un dolor en el pecho hicieron que decidiera salir de su casa junto a su esposo. Él le consiguió cubrebocas gratis en el Metro. Se colocó tres de esos, guantes para el frío, una chamarra y en microbús llegó a la Clínica 120 del Seguro Social. Eran alrededor de las 10:00 horas, y salió de ahí a las 15:30 horas.

Dice que no tuvo problemas para llegar a la clínica en transporte público. No pudo tomar un taxi, pues del sueldo de su esposo solo se quedaron con 380 pesos que servirán para comer en la semana. Sin embargo, al ir tosiendo y sentirse agitada, los demás pasajeros la miraron feo todo el camino, situación que la hizo sentir muy mal. No tuvo otra opción.

Prueba COVID-19

En el Seguro contestó otro cuestionario más, y esperó en Urgencias para que le tomaran una placa del tórax. La mantuvieron aislada, hasta que llegó la prueba. No se imaginó que fuera tan dolorosa. Le introdujeron un hisopo por la nariz y otro por la garganta.

Además, presentó una temperatura de 37.5 grados, lo que le dijeron estaba bien, dentro del parámetro. Presentó un nivel de 83 de saturación de oxígeno en la sangre, un nivel inferior al normal, específicamente en las arterias.

La hipoxemia es signo de un problema relacionado con la respiración o la circulación, y puede provocar diversos síntomas, como dificultad para respirar. No obstante, salió de ahí tal y como llegó: «Me dejaron exactamente igual que como llegué a la clínica. No me dieron tratamiento, paracetamol ni una receta». Tampoco hubo nuevas indicaciones, y dependiendo del resultado de su prueba ellos le llamarán o irán a su domicilio, dependiendo de qué tan grave sea su caso.

Además, tuvo que regresarse sola a casa. Su esposo llamó al trabajo para pedir permiso para faltar, pues ya eran más de las tres de la tarde, y él entraba a la una. No lo dejaron faltar, incluso le cobraron con tiempo extra su tardanza.

Hoy, esta joven está en espera de saber si padece COVID-19. Se mantiene aislada y preocupada, pero más que por su salud, lo que la agobia es la situación económica que ahora enfrentan como pareja, con lo mínimo para sobrevivir cada día.

Por ello, está pensando seriamente en regresar al tianguis a vender su mercancía, pues le agobia más el pago del alquiler, de la comida, de la luz y de los demás gastos que su enfermedad.

Esto lo piensa a pesar de que la movilidad en la Ciudad de México se ha reducido considerablemente, mientras que la capital se mantiene en el primer lugar nacional con 99 personas que han fallecido víctimas del nuevo coronavirus, y en primer lugar en casos confirmados, con 1686 hasta ayer.

«No hubo respuesta si ya puedo ir a trabajar, pero sí lo estoy pensando. Lo pienso por la dificultad para respirar, pero sí necesito ir a trabajar. Ya no puedo estar así. Le quedó muy poco dinero a mi esposo, y necesito para comer, para lo que haga falta, pues. Sí necesito».

Economía

Como parte del sector informal en este país, la joven no tiene derecho a una incapacidad pagada, pues se autoemplea en un tianguis, y no ha podido salir a vender sus productos. Ante la desesperación, y a pesar de sentirse mal al respirar y con tos, está pensando en volverse a incorporarse a su trabajo.

Su esposo tuvo síntomas leves, y ha tenido que seguir laborando, y no puede quedarse en casa para resguardarse como lo han indicado autoridades sanitarias, pues es el único sustento para la familia.