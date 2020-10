Cuestiona Miss Moni apelación de la Fiscalía y de los padres al exigir 5 mdp

CDMX.- La ex directora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas "Miss Moni", cuestionó los intereses de que pudiera haber detrás de la apelación de su sentencia por parte de la Fiscalía General de Justicia y de los padres de los niños fallecidos por el derrumbe del colegio Rébsamen en el terremoto del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México.

En una carta que fue leída por su abogado ante los medios de comunicación refiere que durante tres años, ha sido perseguida de forma malintencionada por la Fiscalía para dar respuesta a los padres.

"Voy a apelar la sentencia, lo haré, porque no estoy de acuerdo en ser yo quien pague los reclamos sociales de justicia, lo haré porque soy inocente, pero, me preguntó, ¿Cuáles son los motivos de las demás partes en apelar esta sentencia?, ¿Cuál es el interés perverso en buscarme una condena más elevada de prisión?, ¿Cuál es la intención económica en solicitar más dinero por cada víctima?".

Familiares de Miss Moni, consideraron excesiva la apelación que pretende hacer la Fiscalía, así como la de los padres de familia para aumentar su pena de prisión 20 años más y por pedir un monto de más de 5 millones de pesos por cada afectado por la reparación de daño.

Su abogado, Rosendo Gómez, refirió que hay una incongruencia en la apelación que realizarán los padres de familia defendidos por el Bufet Fuentes León, por lo que dijo que pareciera que el tema se esta convirtiendo en una mercantilización.

Mientras que los padres piden duplicar la sentencia, la cantidad de dinero solicitado por cada víctima para la reparación del daño es 10 veces mayor de lo ordenado por el Juez, al pasar de 400 mil pesos a 5 millones de pesos por cada víctima, por lo que no es proporcional, aseveró.

Por otro lado, no ha habido sentencia en la que se otorguen 5 millones de pesos a una víctima porque no está en los parámetros legales, por lo tanto no es factible, aseguró.

Con la sentencia emitida saldría a los 87 años de edad, un promedio de vida difícil de alcanzar, refirió su abogado, agregando que si se le dan 50 años de prisión o más de 60, tendría más de 100 años al salir, una edad prácticamente imposible de alcanzar, dijo.

El abogado de Miss Moni consideró que estas peticiones de incrementar la pena de prisión contra su cliente, es pedir una "pena de muerte disfrazada", ya que Mónica García tiene 57 años de edad y es condenada a morir tras las rejas.

Agregó que lamenta que este asunto se vuelva económico, ya que dejen expuestas sus verdaderas intenciones al dinero, solicitar cinco millones de pesos por cada víctima es irreal

Enrique García, hermano de Miss Moni, quien estuvo acompañado de dos hijas de la directora, criticó también la exigencia de 5 millones de pesos.

Es triste, porque ellos (los padres de los niños) siempre dijeron que no querían dinero, en realidad cuando negociaban siempre pedían, pero ante las cámaras decían que no y es lo que estamos viendo, eso es lo que quieren

De acuerdo con su hija, Mónica Envila García, dijo que alrededor del caso de su madre, hay muchas mentiras y que tarde o temprano la verdad de lo ocurrido saldrá a la luz y consideró que el tema es más mediático que de justicia.

Sus hijas dijeron que sus proyecto también se han visto afectados por esta situación, además de haber irregularidades en el caso.

Miss Moni fue declarada culpable por un tribunal de Enjuiciamiento por el delito de homicidio culposo y de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables, ya que de acuerdo con las pruebas presentadas, permitió construir un cuarto nivel en el Colegio Rébsamen pese a que la estructura no estaba capacitada para soportar más peso, ello con plena conciencia, según los dictámenes.

Ello habría posibilitado que el sismo del 19 de septiembre del 2017, el edificio cayera y murieran 26 personas, entre ellos 19 niños y 7 adultos.

El abogado representante de los padres, Mario Delgado, a través de la asociación civil Ángeles en contra de la impunidad, indicó que se pide esa cantidad por reparación del daño debido a que no se contempló en función del proyecto de vida de cada víctima, además de que no se tomaron en cuenta varios aspectos para dictar los años de prisión que deberá pasar.