¡Cuidado con el fuego! Recomendaciones de Sgirpc para prevenir incendios en época decembrina

Con motivo de la época decembrina, en la cual incrementan los incendios provocados por cortocircuitos y sobrecarga de contactos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Sgirpc) de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población para extremar precauciones, a fin de reducir accidentes en el hogar y disfrutar las fiestas sin contratiempos.

En un comunicado, la dependencia capitalina resaltó la importancia de no sobrecargar los contactos eléctricos y revisar que los enchufes y cables no estén rotos ni dañados, así como evitar dejarlos en el suelo, para evitar tropiezos, y tener especial cuidado para que las niñas y niños no se acerquen a ellos.

Rspecto a los árboles de Navidad artificiales, la Sgirpc sugiere buscar que incluya la leyenda “Resistente al Fuego”; en caso de que se trate de un árbol natural, debe mantenerse lo más fresco posible, con salvia en el tronco y ramas verdes.

Para la instalación del mismo, sugirió colocarlo lejos de cortinas, o de cualquier fuente de calor como calentadores, chimeneas, estufas o velas; así mismo, es importante que no obstruya el paso ni las salidas y recordó qu no es recomendable utilizar luces en árboles metálicos, sino optar por adornos que sean resistentes al fuego.

Las luces decorativas deben contar con estándares de calidad y seguridad, por lo que invitó a no comprar luces de dudosa procedencia y, en caso de que se hayan adquirido en fechas anteriores, es necesario revisar que no estén deterioradas.

Si se utilizan series y adornos eléctricos en fachadas, patios y balcones, debe asegurarse que sean para uso externo y que se desconecten al dormir o al salir de casa.

También recomendó no dejar bolsas o regalos envueltos en papel cerca de las conexiones eléctricas y revisar que los detectores de humo funcionen correctamente.

Cuando el árbol de Navidad esté seco, es necesario desecharlo o llevarlo a un centro de reciclaje, nunca dejarlo dentro de la casa ni intentar quemarlo, ya que contiene resina.

Prevención y reporte de accidentes

La Sgirpc hizo un llamado para evitar las fogatas y quema de llantas, así como el uso de pirotecnia, ya que es la primera causa de accidentes como quemaduras y amputaciones en menores.

Leer más: Cumplen 23 mil 517 conductores sancionados trabajo comunitario en Áreas Naturales Protegidas de CDMX

En caso de cualquier incidente, la ciudadanía puede reportarlo al número de emergencias 911 y el teléfono de la Sgirpc, 55 56 83 22 22.