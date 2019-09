Cuidarán 5 mil policías el Grito en Ciudad de México

Ciudad de México.- Un total de 5 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuidarán los distintos puntos de la Ciudad de México en los que se realizará la conmemoración del Grito de Independencia.



Jesús Orta, Jefe de la Policía, reveló que ya cuenta con un plan de operación, el cual será presentado mañana, una vez que sea aprobado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Los elementos serán desplegados en el Centro de la Capital para vigilar el acceso a la Plancha del Zócalo y dar vialidad alrededor por los cortes viales."Nosotros nos vamos a encargar principalmente de todo el tema del perímetro que conforma cuanto cinturones de seguridad alrededor del primer cuadro en donde personal de Tránsito es el que está en el oriente por el tema de los cortes viales. Este lo conforman el Eje Central, República de Perú, Izazaga y el Eje 1 Norte."A partir de ahí son tres cinturones internos, el primero de ellos es el que está alrededor de la plancha, luego hay un segundo en donde se van a establecer la presencia y los filtros de seguridad y un tercero que viene a tratar de ordenar lo que sería entradas y después las salidas para el flujo de personas tanto el día 15 del Grito como el día 16", detalló.Orta Martínez agregó que no se tiene previsto utilizar arcos detectores de metal, como en otros años, pero sí se harán revisiones aleatorias.Además, señaló que en esta ocasión, la Policía capitalina no participará en el Desfile del 16 de Septiembre.

"No vamos a participar, no estamos, estamos viendo si el próximo año tenemos una participación, ya lo platicaremos, pero en este año, no", sostuvo.

