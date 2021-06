Da FGJ protección a familia de una de las mujeres atropelladas en Iztacalco

Ante las amenazas que han recibido, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina afirmó que ya otorgó medidas de protección a la familia de una de las mujeres atropelladas en Iztacalco, por lo que además elementos de la dependencia la cuidarían también en el hospital de Xoco, donde es atendida.

En entrevista para Radio Fórmula, Laura Borbolla, coordinadora de investigación de delitos de género de la fiscalía capitalina destacó que la protección fue solicitada por le padre de una de las víctimas, aunque destacó que ésta fue decretada de manera oficiosa desde que se inició con la carpeta de investigación.

Agregó que también brindan asistencia legal al papá y a la hermana de Fernanda, una de las atropelladas, a fin de que tengan acceso a la justicia, además del acompañamiento que se da a las víctimas.

Asimismo, recordó que el sospechoso, identificado como Diego, novio de una de las muchachas, es investigado por el delito de intento de feminicidio, a la vez que confirmó que elementos de la Fiscalía fueron a buscarlo a su casa, hallándola vacía, sin cosas ni los dos automóviles familiares, uno de ellos con el que presuntamente arrolló a las mujeres.

El sábado pasado, Diego habría sido corrido de una fiesta en Iztacalco por su estado de ebriedad, y discutido con su novia, Polly, y su amiga Fernanda afuera del domicilio de la fiesta, a donde acudió con otros amigos.

Luego de la discusión, según un video que se viralizó en redes sociales, Diego supuestamente subió al auto que movió en reversa varios metros para después embestir al grupo de amigos que platicaba en plena calle, arrollando a Fernanda y arrastrando a Polly varias cuadras para después huir del lugar.

El periodista Carlos Jiménez publicó un mensaje de audio que supuestamente envió Diego, aún en calidad de desaparecido, a uno de sus amigos y en el que le advierte que podría suicidarse, pues no quiere ir a la cárcel por el caso, ni ve qué otra cosa hacer, en él, le dice “para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada, odiado por la sociedad, tú me conoces cómo soy”.

"Igual te quiero mucho, gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado, así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque pues a ti no te perjudica nada, pero sí siento que te va a pegar, si es que me corbateo o algo”, asegura.