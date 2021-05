Darán 65 empleos a familiares de víctimas de la Línea 12 del Metro CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, indicó que además de la asistencia inmediata de apoyo psicológico, acceso a la salud y la educación, se otorgarán 65 empleos a los familiares de los 26 fallecidos en la caída de la trabe de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La mandataria local y afirmó que, inicialmente, será este número de empleos los que se otorgarán a los afectados por el siniestro, ocurrido enttre las estaciones Olivos y Tezonco, que dejó a cerca de 80 personas heridas.

Sheinbaum agregó que 61 de estos empleos serán dentro del Gobierno capitalino, de los cuales 23 ya han sido contratados en diversas dependencias de la administración pública local y 38 se encuentran en proceso de contratación con sueldos que oscilan entre los 9 mil y 10 mil pesos mensuales.

"Los empleos que se otorgarán en la administración pública local pertenecen a áreas como finanzas, cultura, salud, movilidad, entre otros", dijo Sheinbaum a través de un comunicado.

Además, la capitalina agregó que se han canalizado a cuatro familiares de víctimas en empleos dentro de la iniciativa privada, de los cuales tres ya fueron contratados y uno se encuentra en proceso de entregar su documentación para ser contratado.

"Se recuerda que en el caso de los solicitantes de empleos de familiares o personas lesionadas en el incidente de la Línea 12, la administración pública local se encuentra evaluando dicha información para otorgar el acceso al empleo.

"El Gobierno capitalino recuerda que ninguna familia se quedará desamparada y recibirán todo el apoyo necesario, de acuerdo a la Ley de Víctimas y al compromiso ético, moral y humano del Gobierno de la Ciudad de México", indicó la Jefatura de Gobierno.

Baja ocupación hospitalaria en la CDMX al 12%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 12%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 19 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 663, es decir, no hubo reducción de espacios desde el registro del día 18 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 358, es decir, sin reducción de lugares desde hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 651 mil 967, que representa un aumento de 447 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 25 más, que se agregaron a un total de 42 mil 621.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.