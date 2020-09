De malas a pésimas, evalúan las clases a distancia de la SEP

México.- La estrategia escolar de clases a distancia, establecida como medida de protección ante la COVID-19 para los alumnos del nivel básico, suma hoy cuatro semanas desde su implementación. Sin embargo, adaptarse a la utilización de aparatos electrónicos, como celulares, tabletas, televisión o internet, para sacar adelante el ciclo escolar 2020-2021 no ha resultado fácil, de acuerdo con los padres de familia.

EL DEBATE preguntó en un sondeo digital cómo evaluarían las clases a distancia. Participaron mil 531 usuarios de Facebook y de plataformas de mensajería, como WhatsApp y Telegram.

El 58.2 por ciento de los participantes de la comunidad digital consideró que niños, adolescentes y jóvenes prestan menor atención con la modalidad de clases a distancia; el 22.6 por ciento indicó que los estudiantes prestan mayor atención; y un 19.1 por ciento de los entrevistados dijo que prestan igual atención que con el anterior modelo presencial [pregunta 2].

Madres de familia

La Secretaría de Educación Pública indicó que más de 25 millones de estudiantes del nivel básico regresaron a clases para el ciclo escolar 2020-2021: de preescolar, 4 millones 780 mil 787 alumnos; de primaria, 13 millones 972 mil 269; y de secundaria al menos 6 millones 473 mil 603 alumnos. Además, un millón 200 mil maestros y maestros retomaron sus actividades.

De los mil 531 usuarios de Facebook y de plataformas de mensajería que respondieron el sondeo, el 57.1 por ciento dijo que el apoyo a niños, niñas y adolescentes durante el programa de educación en casa recae de manera considerable en las madres de familia. A su vez, el 20.6 por ciento dijo que los abuelos son quienes apoyan a los menores de la casa; y un 11.9 por ciento indicó que otros familiares. Solo el 10.3 por ciento ubicó a los padres de familia como un apoyo para las clases desde casa [pregunta 3].

Durante la primera semana desde que inició la educación a distancia, del 24 al 31 de agosto, el 35.5 por ciento de los usuarios digitales evaluó como pésimas las clases; el 28.9 por ciento dijo que fueron malas; el 25.2 por ciento consideró que fueron buenas; y un 10.2 por ciento que fueron excelentes [pregunta 1].

Adaptación de padres de familia

El doctor en Sociología y experto en educación Abel Leyva Castellanos indicó en entrevista para EL DEBATE que el enojo o la molestia de algunos padres de familia respecto a las nuevas medidas educativas son una respuesta ante el cambio forzado como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Abundó que las clases a distancia representan una nueva relación social a través de nuevos aparatos o vías alternas; así como una nueva exigencia para los padres de familia, que a veces —comentó— estaban muy distantes de la formación escolar y habían descansado en la escuela las maneras y los modos de enseñar.

El padre de familia —agregó— ahora tiene que acercarse a los nuevos conocimientos que debe tener el niño y también observar la eficacia con la que están aprendiendo: «Ningún acto forzado o radical puede ser a primera instancia un elemento que resulte poco drástico y genere poco enojo en la gente; sin embargo, la conciencia está en que primero está la seguridad de las personas y que sobre eso es la máxima para poder tener empeño en desarrollar los trabajos», opinó.

Leyva Castellanos mencionó que ante esa situación los equilibrios emocionales son fundamentales y tiene que haber comprensión en todos los actores de este nuevo ciclo escolar: padres de familia, maestros, instituciones y alumnos. Los profesores —detalló— tienen que comprender ese comportamiento normal de adaptabilidad de los padres de familia a este proceso; y los padres de familia también tienen que comprender a los maestros, al igual que a los estudiantes.

Además, destacó que se debe reconocer que la escuela es la que congrega mayor población en un tiempo determinado, alrededor de cinco a seis horas, que además genera una concurrencia casi en muchedumbre, y la interacción es múltiple: «Una escuela es realmente una posibilidad expansiva de multiplicar el contagio. Entonces, el tamaño de la decisión corresponde al tamaño de la exposición de las personas en esa situación», comentó.

Sin medios

Pablo César Hernández Cerrito, sociólogo y doctor en Educación, indicó para EL DEBATE que la estrategia educativa durante el inicio del ciclo escolar 2020-2021 enfrenta varios escenarios para su desarrollo oportuno. Indicó que uno de los problemas principales es que no hay condiciones o medios tecnológicos adecuados para aplicar las clases a distancia, lo cual —consideró— genera una brecha del uso y de la apropiación de la tecnología.

Aunque reconoció el esfuerzo de las opciones como la televisión o la radio, señaló que estas no permiten cierto tipo de interacciones que retroalimenten el aprendizaje de los estudiantes, por lo que es limitado su impacto. Asimismo, dijo que la conexión a internet para que se pueda hacer uso de los medios como redes sociales, WhatsApp, mensajería instantánea, que permitan no solamente consultar el contenido de las clases, sino que también exista una interacción entre el profesor y estudiante, no están en todas las condiciones.

Ambiente en casa

El especialista en educación detectó que cuando es desplazada la educación hacia la casa, el ambiente, incluso si son acondicionados espacios privados, implica que haya distracciones diversas, y es un punto central en cuanto a poner atención al aprendizaje y darle al estudiante lo que necesita.

A su vez, dijo que no es lo mismo aprender de forma autodidacta, con apoyo de padres de familia, para algunos casos, porque a veces no se logra el desarrollo o el nivel de habilidades cognitivas que se espera: «Creo que frente a esto es una gran oportunidad también para, digamos, apoyarnos en diferentes actores. Uno son los padres de familia, quienes se involucran más con sus hijos. Creo que es una oportunidad muy importante, que tanto el padre de familia se involucre y que también participe de la formación del estudiante en niveles básicos», destacó.

Además, opinó que, evidentemente, las escuelas tendrán que ofrecer alternativas diversas de accesibilidad y flexibilidad para que no cause saturación de contenidos. Además, indicó que es importante que sean flexibles en cuanto a la entrega de tareas, ritmos de aprendizaje, para de alguna forma evitar el estrés o la ansiedad innecesaria en los estudiantes.

En este contexto de los más de mil usuarios que contestaron este sondeo en redes sociales, siete de cada diez indicó que no ha dejado salir a pasear a sus hijos adolescentes o jóvenes en este contexto de pandemia. Mientras el 23.2 por ciento dijo que sí, en algunas ocasiones; y únicamente el 6 por ciento dijo que sus hijos ya salen con normalidad [pregunta 4].

Para diversos psicólogos infantiles, los niños, jóvenes y adolescentes han sido de los grandes afectados durante esta pandemia pues perdieron no sólo su espacio de aprendizaje sino también de convivencia con sus pares aunado a que ha incrementado la violencia intrafamiliar.

Áreas de oportunidad

El doctor en Sociología y experto en educación Abel Leyva Castellanos agregó para EL DEBATE que si bien la modalidad de aprender desde casa ha generado un impacto familiar y una transformación curricular, también ha abierto una nueva área de oportunidad para la ciudadanía.

Explicó que va a existir un enorme avance de alfabetización digital de todas las personas, de las madres de familia, del alumnado y del profesorado, que —señaló— estaba muy atrasado en la alfabetización digital: «Entonces, múltiples plataformas los están obligando a tener contacto, relación con la cámara, con la videollamada, a tener una relación con los contenidos y tener una taxonomía adecuada con los alumnos. En ese sentido también es una enorme oportunidad de que de una vez por todas se va a dar una alfabetización, quizá forzada, pero una alfabetización digital que de alguna manera va a animar a que empiecen a verse otras variantes como la forma de educar con modelos mixtos», consideró.

Pablo César Hernández Cerrito, también académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que hasta ahora quizá no se ha promovido que los estudiantes desarrollen la habilidad de hacerse responsables respecto a su educación y la autonomía de su aprendizaje, dependiendo del grado de madurez que tengan.

En niveles superiores, sí se podría promover mucho por parte de los estudiantes mayor autonomía del aprendizaje y como método apoyarse entre los pares, destacó. Lo anterior —sostuvo Hernández Cerrito— da oportunidad a nuevas formas de enseñar y aprender.

También dijo que se pueden buscar soluciones creativas entre los mismos padres de familia, como generar comunidades de apoyo, redes de apoyo, donde entre ellos mismos se organicen para que los que tienen conocimientos o están estudiando en niveles superiores puedan ayudar a sus menores a aprender mejor respecto a conocimientos de español, matemáticas o el resto de las materias.

Clases en televisión

La SEP desarrolló el programa Aprende en Casa II para transmitir a través de seis canales de televisión las clases de nivel preescolar hasta bachillerato. Además, cuentan con el apoyo de sus profesores a través de internet o por teléfono.