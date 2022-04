De nuevo, Sheinbaum descalifica valor moral del INE y "algunos consejeros"

Como ya se ha vuelto costumbre, sobre todo tras sus violaciones a la veda electoral, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE), asegurando que “algunos” de sus consejeros no “toleran la democracia”.

Durante su participación en el mitin de la Cuarta Transformación por la Reforma Eléctrica, que se convirtió en un evento para promover la consulta de Revocación de Mandato, Sheinbaum aseguró que el organismo encargado de promover y realizar los ejercicios democráticos en el país “no tiene autoridad moral”, pues aseguró que sus consejeros “odian la idea de un pueblo libre y participativo”.

Y es que además de los regaños por la propaganda electoral y la promoción que ha hecho para la consulta del 10 de abril en la CDMX, Sheinbaum ha criticado al INE en otras ocasiones, como la supuesta falta de promoción de la Revocación de Mandato y la petición de recursos para llevar a cabo el ejercicio democrático de este domingo.

Tan solo este lunes Sheinbaum llamó a renovar el INE asegurando que no solo es un organismo caro, sino que además de estar lleno de privilegios sus consejeros “toman partido” según sus convicciones, buscando impulsar la última propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los consejeros del organismo sean elegidos a través del voto popular, como cargo público.

"¿Qué va a pasar el próximo domingo? Hoy quien pone a consulta su mandato a revocación de mandato, solo puede ser un presidente valiente que sabe que el pueblo lo quiere, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde aquí, en este Monumento a la Revolución le decimos que no lo van a vencer las calumnias, porque tiene un pueblo que lo acompaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está solo, no está solo, no está solo, no está solo", aseguró Sheinbaum durante el mitin en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

El INE “no tolera la democracia”

“Aunque se molesten los consejeros del INE, no podemos olvidar el desmantelamiento que se dio con el autoritarismo y la democracia, ¿Cómo llegó Salinas al poder? Por fraude, ahí tienen a Calderón, ¿Cómo llego al poder? por un fraude electoral, y en el 2012 se pasó desaparecida la compra del voto, y en la reforma Energética de 2013 les pasó desapercibido los cañonazos de dinero de Odebrecht, y por eso a algunos consejos del INE les decimos desde aquí que no tienen autoridad moral", agregó.

Incluso, a la usanza de AMLO en la “mañanera”, Sheinbaum pidió a los asistentes al mitin que tenía como propósito apoyar la Reforma Eléctrica que se discute en el Congreso, votar a mano alzada si quieren que los consejeros sean electos por voto popular.

Y mientras el INE anunció hoy que concluirá este miércoles con la promoción de la consulta del domingo, en rigor de la veda electoral que marca la ley, a través de Twitter Sheinbaum reiteró su apoyo al presidente este 10 de abril y volvió a invitar a la población a participar en la Revocación de Mandato, además de pedir a los legisladores aprobar la Reforma Eléctrica.