De nuevo, se lanza Sheinbaum contra INE y Córdova por "caros y tomar partido"

De nueva cuenta la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum enfocó sus críticas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), asegurando en esta ocasión que es tiempo de cambiar al organismo, retomando los dichos de López Obrador.

Asimismo, como en ocasiones anteriores, cuando el INE le ha ordenado bajar propaganda referente a la Revocación de Mandato, Sheinbaum acusó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, de tomar partido, y afirmó que “claramente son... no todos, hay que decirlo, ni todas, pero su presidente y algunos de ellos pues no son árbitros, han tomado partido, no podemos tener un árbitro electoral que tome partido de antemano, porque sencillamente deja de ser imparcial".

Y es que en un par de ocasiones la titular de la CDMX ya se ha enfrentado en Twitter con el consejero electoral Ciro Murayama por las resoluciones respecto a sus publicaciones en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, violando la veda electoral, sobre lo que ella ha afirmado que sólo a los de Morena los han sancionado.

“Este INE, ya es el momento de cambiarlo. La manera en que se dieron las reformas electorales y los privilegios de los que gozan los consejeros electorales, tan solo sus sueldos, que están por encima del sueldo del presidente, que están por encima del sueldo medio de los mexicanos, no se terminaron los privilegios, sino que siguen utilizando recursos públicos para sus propios privilegios”, aseveró Sheinbaum.

En tanto que, también retomando afirmaciones de López Obrador, Sheinbaum aseguró que los consejeros del INE deberían ser elegidos a través del voto popular, a manera de cargo público, lo que consideró que “la propuesta de que los consejeros sean electos por el pueblo de México es lo mejor que puede pasar".

Sobre el “nuevo INE” y la revocación

Además, sin precisar el costo adicional que implicaría realizar una elección para elegir a los consejeros del INE, Sheinbaum aseguró que además de los “privilegios” de los que disfruta el instituto, éste también es caro, luego de que éste no se habría ajustado a un plan de austeridad.

Ello, luego de que en diversas ocasiones los militantes de Morena han aprovechado diversos escenarios y contextos para exhortar al INE a hacer un “plan de austeridad”, que implique reducir los salarios de los consejeros y “abaratar” las elecciones, recortándole recursos desde las cámaras legislativas.

Mientras que, pese a los recortes, este año el INE ha tenido que organizar la consulta popular de Revocación de Mandato, con la misma escala que una elección presidencial, aunque este mismo año hay elecciones en algunas entidades y en 2021 se realizó la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

En este sentido, Sheinbaum afirmó que el recurso de Revocación de Mandato asegurará que las próximas administraciones no se “olviden” de sus promesas de campaña, pues la ciudadanía tendría ese recurso para sacar a los gobernantes, aunque en esta ocasión la pidió el mismo gobierno, sobre lo que aseguró que ya ha propuesto un recurso similar para revocar a quien ocupe la Jefatura de Gobierno de la CDMX.